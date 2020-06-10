【一分鐘看世界】美國警隊改革、特朗普民調大落後、國泰獲注資

即時國際
撰文：
最後更新日期：

今天是6月10日星期三。在部分時間有陽光的一天，你需要知道的國際新聞：

弗洛伊德的最後一程

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）的喪禮在6月9日於家鄉侯斯頓（Houston）舉行，其家屬、親友及多名知名人士齊集教堂，場外亦有數千人送別。而在儀式上，前副總統拜登（Joe Biden）、民權領袖夏普頓牧師（Al Sharpton）等人致辭時，呼籲大家追求種族平等……（按此閱讀更多

弗洛伊德喪禮：南德州大學警方在弗洛伊德的靈柩前致意。（AP）

美國警隊改革

弗洛伊德遭警員暴力執法致死，警隊改革呼聲高漲。美國民主黨6月8日提出改革警隊議案，防止警暴發生並改善警隊執法。

司法部長巴爾（William Barr）就表示，認同警察部門需要改變，但不支持解散警隊。然而，要解決警暴問題的話，美國社會也終需反思國內的槍械文化。警暴和持槍權，兩者實不可分......（按此閱讀更多

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國多處發生示威或騷亂：

+19
+18
+17

特朗普民調大落後

美國有線新聞網絡（CNN）6月8日報道，前副總統拜登（Joe Biden）在民調領先特朗普7個百分點，支持率超過50%，跨過希拉里從未達到里程碑。總統選舉將於11月舉行，但受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，特朗普自3月起已沒有舉辦競選集會。他的競選團隊6月8日宣布，會於兩周內恢復舉辦競選集會。分析就指出，拜登的第一並不好做......（按此閱讀更多

特朗普：受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，特朗普自3月起已沒有舉辦競選集會。圖為6月5日特朗普在白宮舉行新聞發布會。（Reuters）

金與正CUT線

朝中社報道，朝鮮當局宣布自6月9日正午12時起，切斷朝鮮與韓國之間所有的通訊聯絡渠道。朝鮮單方面宣布切斷熱線，西方媒體指出，幕後主導這一切的勞動黨第一副部長金與正的角色備受關注。有專家分析認為，這是朝鮮政府因受到內外壓力，故意敲打韓國以團結內部的做法......（按此閱讀更多

國泰獲注資

國泰航空6月9日宣布資本重組方案，包括由港府出手救亡注資。新冠肺炎疫情令各地相繼封關，航空業需求大減令多間航空公司陷入財困。對成本高昂的航空公司而言，政府出手拯救與否成為一大關鍵今次新冠肺炎疫情所造成的影響是前所未見，究竟航空業在疫後能否迅速反彈，疫情又會否為業界帶來長遠的影響和改變......（按此閱讀更多

編輯精選

被罵作「種族主義者」的邱吉爾

全球旅遊禁令之下　被遺忘的40萬海運船員

是時候擺脫「要是在美國」的想像

必看話題文章

【新冠肺炎】全球最安全地區排名　香港列第13位勝台灣

【美國示威】荷里活星光大道特朗普星星遭破壞　上面還放狗屎

夠買勞力士　史上最貴黃金G-SHOCK盛惠55萬　隨錶竟附送這東西

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。