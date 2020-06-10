【一分鐘看世界】美國警隊改革、特朗普民調大落後、國泰獲注資

今天是6月10日星期三。在部分時間有陽光的一天，你需要知道的國際新聞：

弗洛伊德的最後一程

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）的喪禮在6月9日於家鄉侯斯頓（Houston）舉行，其家屬、親友及多名知名人士齊集教堂，場外亦有數千人送別。而在儀式上，前副總統拜登（Joe Biden）、民權領袖夏普頓牧師（Al Sharpton）等人致辭時，呼籲大家追求種族平等……（按此閱讀更多）

弗洛伊德喪禮：南德州大學警方在弗洛伊德的靈柩前致意。（AP）

美國警隊改革

弗洛伊德遭警員暴力執法致死，警隊改革呼聲高漲。美國民主黨6月8日提出改革警隊議案，防止警暴發生並改善警隊執法。

司法部長巴爾（William Barr）就表示，認同警察部門需要改變，但不支持解散警隊。然而，要解決警暴問題的話，美國社會也終需反思國內的槍械文化。警暴和持槍權，兩者實不可分......（按此閱讀更多）

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

+ 19 + 18 + 17

特朗普民調大落後

美國有線新聞網絡（CNN）6月8日報道，前副總統拜登（Joe Biden）在民調領先特朗普7個百分點，支持率超過50%，跨過希拉里從未達到里程碑。總統選舉將於11月舉行，但受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，特朗普自3月起已沒有舉辦競選集會。他的競選團隊6月8日宣布，會於兩周內恢復舉辦競選集會。分析就指出，拜登的第一並不好做......（按此閱讀更多）

特朗普：受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，特朗普自3月起已沒有舉辦競選集會。圖為6月5日特朗普在白宮舉行新聞發布會。（Reuters）

金與正CUT線

朝中社報道，朝鮮當局宣布自6月9日正午12時起，切斷朝鮮與韓國之間所有的通訊聯絡渠道。朝鮮單方面宣布切斷熱線，西方媒體指出，幕後主導這一切的勞動黨第一副部長金與正的角色備受關注。有專家分析認為，這是朝鮮政府因受到內外壓力，故意敲打韓國以團結內部的做法......（按此閱讀更多）

國泰獲注資

國泰航空6月9日宣布資本重組方案，包括由港府出手救亡注資。新冠肺炎疫情令各地相繼封關，航空業需求大減令多間航空公司陷入財困。對成本高昂的航空公司而言，政府出手拯救與否成為一大關鍵。今次新冠肺炎疫情所造成的影響是前所未見，究竟航空業在疫後能否迅速反彈，疫情又會否為業界帶來長遠的影響和改變......（按此閱讀更多）

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