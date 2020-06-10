【美國示威】特朗普質疑水牛城示威長者被推倒是圈套　言論捱批

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）的葬禮於6月9日舉行。美國總統特朗普（Donald Trump）未出席葬禮，並在當天攻擊一名被警察推倒受傷的75歲示威者，稱懷疑是「圈套」。

特朗普9日再次對反種族主義抗議者發起攻擊，稱一名在紐約州水牛城（Buffalo）被警察襲擊的75歲男子是為一個激進反法西斯組織（ANTIFA）工作的「煽動者」。

在水牛城4日的示威活動中，男子古吉諾（Martin Gugino）被警察推倒，他的頭部着地，從影片中可以看到他正在流血，之後一直住在醫院，情況嚴重。當局起訴涉案警員一項二級襲擊控罪，他們6日在庭上否認控罪。

特朗普在Twitter發文，稱古吉諾可能是一個「ANTIFA（反法西斯主義運動）的煽動者」。特朗普曾多次指責主張對白人至上主義者使用暴力的反法西斯運動。

特朗普發推文稱，「75歲的馬丁•古吉諾在掃描警方通訊信息以屏蔽設備後被推開。我看了（片段），他摔得比被推的時候還重。目標是掃描儀。可能是圈套吧？」

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，特朗普上述言論未有基於任何事實，認為他要為自己的言論道歉，「那麼魯莽，那麼刻薄，那麼殘忍」。

美國有線新聞網絡（CNN）9日也對此發表評論稱，特朗普對75歲受傷男子發表的推文顯示他沒有底線。

文章稱，就在你認為特朗普的行為不能變得更糟的時候，特朗普拿起了麥克風，或者打開了Twitter，然後他和他的政府在底線之下開闢了新的領域。

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