美國邀中國參與軍控談判　俄羅斯：不會施壓北京

美國和俄羅斯6月22日於奧地利維也納舉行新一輪軍控談判，華府邀請北京加入。俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）6月9日表示，不會向中國施壓要求參與談判。

《新削減戰略武器條約》（New START）期限2月屆滿。美國總統特朗普（Donald Trump）有意促成較廣泛的協調，限制俄羅斯、中國和美國的核彈頭。美國科學家聯合會指，中國現有約320個核彈頭。

里亞布科夫表示，「美國確實希望中國走到談判桌，我們理解為什麼」。但他同時表示，「我們同樣理解為什麼中國不想這樣做」。他指，莫斯科不預期北京將於短期內改變態度，「並且我們不打算使用任何手段來改變這種情況，因為關乎主權抉擇」。

《華爾街日報》分析稱，中方不參加談判將對美俄軍控談判構成障礙。報道指，美方有可能被迫選擇同俄羅斯進行雙邊談判以限制俄羅斯的戰術核武器儲備，或者任由《新削減戰略武器條約》失效進一步瓦解軍備控制框架。

美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）表示，里亞布科夫曾談過在《新削減戰略武器條約》後制定多邊軍備控制協定的好處，特朗普政府將繼續堅持要求中國加入談判。她稱，在中國從事秘密、不受約束的核建設時，美俄不能只繼續進行雙邊談判。 「因此，俄羅斯愈早加入我們，將中國帶到談判桌，我們就愈早能夠在新協議上取得進展」。