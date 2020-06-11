【一分鐘看世界】英美銅像之災、示威浪潮捲影視業、疫情回溫

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今天是6月11日星期四。大致天晴的一天，你需要知道的國際新聞：

英美銅像之災

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員暴力執法後死亡，其胞弟呼籲國會正視警暴問題。事件觸發全球各地掀起反對種族歧視的示威，但一些已故名人也捲入風波，他們成為示威者就種族問題表達不滿的目標，這些名人的雕像遭到破壞當中包括英國前首相邱吉爾最新目標包括在1492年發現美洲新大陸的航海家哥倫布（Christopher Columbus）……（按此閱讀更多

美國示威：全球各地掀起反對種族歧視的示威，但一些已故名人也捲入風波，最新目標包括在1492年發現美洲新大陸的航海家哥倫布雕像。（AP）

示威浪潮捲影視業

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員拘捕後死亡，引發的警暴及種族歧視爭議持續，浪潮甚至影響不少影視創作要暫時下架。繼奧斯卡經典電影《亂世佳人》（Gone with the Wind）後，美國長青真人騷節目《警界》（Cops）及英國著名喜劇《小不列顛》（Little Britain）也遭撤下……（按此閱讀更多

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國多處發生示威或騷亂：

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疫情回溫

新冠肺炎（COVID-19）在全球繼續蔓延，雖然不少地方的疫情已經緩和，但美洲的疫情仍然嚴峻，美國19個州份的新確診個案數目仍有上升趨勢，準備角逐猶他州州長、前駐華大使洪博培亦證實確診。美國國家過敏症和傳染病研究所總監福奇（Anthony Fauci）6月9日表示，新冠肺炎有如惡夢，只花了4個月的時間，就「摧毀了地球」……（按此閱讀更多

日本對港版國安法

日本首相安倍晉三6月10日在國會表示，計劃主導7國集團（G7）就中方制訂港版國安法，發表一份有關香港一國兩制的聲明……（按此閱讀更多

納指創新高

新型肺炎疫情打擊全球經濟，美國聯儲局估計今年經濟收縮6.5%，但認為在2021年再次增長。當局同時經過兩天議息後，決定維持息口不變至2022年底，而股市表現就是反映經濟的重要指標，納指就連日創新高……（按此閱讀更多

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