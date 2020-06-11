【一分鐘看世界】英美銅像之災、示威浪潮捲影視業、疫情回溫

今天是6月11日星期四。大致天晴的一天，你需要知道的國際新聞：

英美銅像之災

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員暴力執法後死亡，其胞弟呼籲國會正視警暴問題。事件觸發全球各地掀起反對種族歧視的示威，但一些已故名人也捲入風波，他們成為示威者就種族問題表達不滿的目標，這些名人的雕像遭到破壞，當中包括英國前首相邱吉爾。最新目標包括在1492年發現美洲新大陸的航海家哥倫布（Christopher Columbus）……（按此閱讀更多）

美國示威：全球各地掀起反對種族歧視的示威，但一些已故名人也捲入風波，最新目標包括在1492年發現美洲新大陸的航海家哥倫布雕像。（AP）

示威浪潮捲影視業

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員拘捕後死亡，引發的警暴及種族歧視爭議持續，浪潮甚至影響不少影視創作要暫時下架。繼奧斯卡經典電影《亂世佳人》（Gone with the Wind）後，美國長青真人騷節目《警界》（Cops）及英國著名喜劇《小不列顛》（Little Britain）也遭撤下……（按此閱讀更多）

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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疫情回溫

新冠肺炎（COVID-19）在全球繼續蔓延，雖然不少地方的疫情已經緩和，但美洲的疫情仍然嚴峻，美國19個州份的新確診個案數目仍有上升趨勢，準備角逐猶他州州長、前駐華大使洪博培亦證實確診。美國國家過敏症和傳染病研究所總監福奇（Anthony Fauci）6月9日表示，新冠肺炎有如惡夢，只花了4個月的時間，就「摧毀了地球」……（按此閱讀更多）

日本對港版國安法

日本首相安倍晉三6月10日在國會表示，計劃主導7國集團（G7）就中方制訂港版國安法，發表一份有關香港一國兩制的聲明……（按此閱讀更多）

納指創新高

新型肺炎疫情打擊全球經濟，美國聯儲局估計今年經濟收縮6.5%，但認為在2021年再次增長。當局同時經過兩天議息後，決定維持息口不變至2022年底，而股市表現就是反映經濟的重要指標，納指就連日創新高……（按此閱讀更多）

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