【新冠肺炎．疫情】美國近200萬人染疫　巴西病例單日再增逾3萬宗

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過735萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少41萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月11日上午7時33分，全球確診個案新增113,605宗，累計增至7,350,698宗，死亡個案新增4,133宗，累計增至415,277個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月11日上午7時33分，美國有20,224宗新增確診個案，累計增至1,999,313宗，死亡個案新增854宗，累計增至112,833宗。美國已有逾2,061萬人接受檢測、逾53.3萬人痊癒。

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俄羅斯：該國6月10日公布新增8,404個確診個案，累計增至493,657個。死亡個案新增216個，累計增至6,358個。

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）6月10日數據，該國新增318宗確診病例，累計增至184,861宗。死亡病例新增18宗，累計增至8,729宗。

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韓國：中央防疫對策本部6月10日公布，截至當天零時，韓國24小時內新增50宗新增確診個案，累計增至11,902宗。當天新增2宗死亡病例，全國累計死亡個案數有276宗。

墨西哥：該國衞生部門6月10日公布，新增確診個案4,883宗，累計增至129,184宗。死亡個案新增708宗，累計增至15,357宗。

巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月10日新增32,913宗確診病例，累計確診772,416宗；新增死亡病1,274宗，累計死亡病例39,680宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國。

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伊朗：衞生部6月8日公布，該國新增2,043宗確診病例，累計增至173,832宗。死亡病例新增70宗，累計增至8,351宗。康復人數累計136,360人。

英國：英國6月5日新增1,650宗確診病例，累計確診283,311宗。死亡案例新增357宗，累計40,261宗。

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