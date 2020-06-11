【美國大選】特朗普下周重啟競選活動　19日俄克拉荷馬州揭序幕

美國總統特朗普（Donald Trump）6月10日表示，下周將恢復競逐連任的大型集會，第一站會在19日於俄克拉荷馬州（Oklahoma）的塔爾薩（Tulsa）舉行，之後會到另外4個州舉行競逐活動。

美國大選：特朗普6月10日宣布下周重啟競選活動，俄克拉荷馬州成為行程中的第一站。圖為特朗普6月10日在白宮內閣會議室與保守派的黑人支持者進行圓桌討論。（Reuters）

特朗普計劃自19日起，將從俄克拉荷馬州開始，接着再前往佛羅里達州（Florida）、亞利桑那州（Arizona）、北卡羅來納（North Carolina）州和德州（Texas）舉行集會。

特朗普從3月初開始，因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情取消了競選活動，迄今已暫停3個月。

距離11月的美國大選還有不足5個月時間，美國霍士新聞（Fox News）報道，佛州、亞利桑那州和北卡羅來納州屬於搖擺州份，特朗普在2016年大選中均贏得上述州份，惟大部分民調顯示，前副總統兼民主黨候選人拜登（Joe Biden）在亞利桑那州和佛州的支持度領先特朗普，而在北卡羅來納州的支持率則僅以些微差距落後特朗普。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國有19個州份的新冠肺炎確診個案仍有上升趨勢，其中在特朗普計劃舉行集會的亞利桑那州，州政府已要求醫院啟動緊急計劃應對更多病人，令外界憂慮舉行競選集會存在風險。特朗普的競選集會傳統上都在體育館或露天劇場舉行，但此舉不符合聯邦政府的准交距離指引。