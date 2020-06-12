【一分鐘看世界】美國小股災、Zara大削門市、印度解封後惡夢

今天是6月12日星期五。在天晴酷熱的一天，你需要知道的國際新聞：

疫情陰霾拖累美股

美國多個州份重開經濟後，新型冠狀病毒（COVID-19）的確診個案掉頭向上，外界憂慮當地可能爆發第二波疫情，引發投資者恐慌性拋售，拖累華爾街股市全日下挫，創下近3個月以來最差……（按此閱讀更多）

投資者憂慮疫情或爆發第二波，紛紛拋售股份，導致華爾街股價插水。（Reuters）

特朗普將重啟選舉集會

美國總統特朗普在民調大落後對手拜登，他一邊指罵CNN、要求對方道歉兼撤回民調，一邊決定盡快下周在俄克拉荷馬州重啟選舉集會，經歷新冠疫情再加上接連兩周的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威騷動，特朗普的選情可算是到了最嚴峻的境地……（按此閱讀更多）

美國大選：特朗普6月10日宣布下周重啟競選活動，俄克拉荷馬州成為行程中的第一站。圖為特朗普6月10日在白宮內閣會議室與保守派的黑人支持者進行圓桌討論。（Reuters）

特朗普宣布即將恢復大型競選集會，點擊了解他過去展開競選活動：

+ 8 + 7 + 6

Zara大削門市

國際時裝品牌Zara母公司西班牙服裝巨頭印地紡集團（Inditex）公布，將關閉旗下幾個品牌全球多達1200間分店，公司表示在結束全球逾一成六門市後，未來將更積極轉向網上銷售。作為速食時裝界龍頭的Zara，能否趁着「疫境」擁抱電商大潮流？

在此之前，維多利亞的秘密（Victoria's Secret）英國分部才宣布申請破產，反映傳統零售業步入寒冬，曾經的「性感符號」也未能突圍……（按此閱讀更多）

Zara的存貨少，是公司應對疫情的一大優勢。(路透社)

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+ 6 + 5 + 4

印度惡夢

印度已取消維持長達十周的全國封鎖措施，街頭、廟宇重拾人煙，但重啟經濟的風險已馬上呈現，全國6月8日新增確診個案接近一萬宗，在這個13億人口大國，不少人在經濟停擺下都面臨三餐不繼的問題，有些基層民眾未染病或許已先餓死。

同樣在亞洲的印尼，則為「疫後嬰兒潮」感到煩惱，在疫情期間，當地醫療診所等紛紛關閉，印尼很多婦女未能取得避孕用具。政府擔心疫後將出現嬰兒潮，影響現時推廣的生育政策……（按此閱讀更多）

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+ 2

英國發表《香港半年報告》

英國外交部向國會提交新一份《香港半年報告》，外交大臣藍韜文（Dominic Raab）表示，任何對香港社會動盪的解決方案必須來自香港，而非中國，他又要求北京重新考慮「港版國安法」。中英關係緊張之際，還少不了美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發言批評中方，批評中方脅迫英國允許華為參與5G建設，中方則反擊稱「公道自在人心」……（按此閱讀更多）

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