俄外交部：美國將俄羅斯列為「支恐國家」做法蠻橫無理

美國眾議院發表報吿將俄羅斯列為「恐怖主義資助國」，稱俄羅斯支持伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、支持阿富汗的塔利班（Taliban）運動等；建議對俄加大制裁力度。

俄羅斯外交部新聞發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）當地時間6月11日在例行新聞記者會上表示，美國6月10日將俄羅斯列為「恐怖主義資助國」的行徑蠻橫無理。

圖為2019年5月14日，俄羅斯外長拉夫羅夫（右）和美國國務卿蓬佩奧在俄羅斯索契出席聯合記者招待會。（AP）

扎哈羅娃譴責說：「呼籲將我國列為『支恐國家』的做法實在無恥。這實在是蠻橫無理。從一個新的，也許，只是一個絕對無恥的呼籲中宣布我們國家為『恐怖主義資助國』。這當然、絕對是粗魯的行徑，我們早就習慣了美國政治階層的、某些代表的、這種凸顯自我的聲明，我認為，這不過是美國恐俄症的表現，俄羅斯不會對此做出嚴肅的回應。我們只不過要給出一個清晰明確的評價。」

扎哈羅娃補充指出，美國只是通過一些理論探尋得出此結論。美方列出的相關清單在雙邊關係上屢見不鮮。這次又是通過類推，喊出口號，以對俄能源、金融領域予以重擊，擴大人身制裁。

美國眾議院共和黨內部最大的議會協會——共和黨研究委員會（Republican Study Committee）6月10日發表報吿，將俄羅斯列為「恐怖主義資助國」，建議對俄羅斯加大制裁力度；稱俄羅斯支持伊朗伊斯蘭革命衛隊和黎巴嫩真主黨、支持阿富汗的塔利班運動等。

俄羅斯衛星通訊社指出，報吿中提出的各項指控此前曾被俄羅斯多次駁斥。