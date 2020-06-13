【新冠肺炎・疫情】美國逾204萬確診　德州佛州本周創單日新高

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過762萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少42萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月13日上午7時33分，全球確診個案新增104,094宗，累計增至7,620,750宗。死亡個案新增3,259‬‬宗，累計增至424,775宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月13日上午7時33分，美國確診個案新增21,225宗，累計增至2,044,572宗。死亡個案新增793宗，累計增至114,613宗。美國已有逾2,251萬人接受檢測、逾54萬人痊癒。

德州和佛羅里達州的單日新增確診病例數均在本周錄得新高，而加州在5日亦創下單日新高，錄得3,593宗新病例後，本周數字維持在相近水平。

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韓國：韓國：中央防疫對策本部6月12日公布，截至當天零時，韓國新增56宗確診病例，累計增至12,003宗。死亡病例新增1宗，累計增至277宗。康復並解除隔離的病例累計10,669宗。

印度：據衞生部6月12日數據，該國單日新增確診個案首次超過1萬宗，新增10,956宗，累計增至297,535宗，累計個案數目已超越英國，成為全球第4多國家。該國死亡個案新增396宗，累計增至8,498宗。

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俄羅斯：該國6月10日公布新增8,404個確診個案，累計增至493,657個。死亡個案新增216個，累計增至6,358個。

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）6月12日數據，該國新增258宗確診病例，累計增至185,674宗。死亡病例新增8宗，累計增至8,763宗。

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墨西哥：該國衞生部門6月10日公布，新增確診個案4,883宗，累計增至129,184宗。死亡個案新增708宗，累計增至15,357宗。

巴西：英國《衛報》引述巴西一個媒體聯盟的統計。它們在政府上周宣布不再公布累計確診數字後開始進行有關工作。根據它們的數據，巴西病歿個案新增843個，累計達41,901個，它已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

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伊朗：衞生部6月8日公布，該國新增2,043宗確診病例，累計增至173,832宗。死亡病例新增70宗，累計增至8,351宗。康復人數累計136,360人。

英國：英國6月5日新增1,650宗確診病例，累計確診283,311宗。死亡案例新增357宗，累計40,261宗。