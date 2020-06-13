反華團體呼籲美國政府　將中國公司排除在金融市場之外

包括前白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）在內的一個反華倡導團體呼籲特朗普政府將中國公司排除在美國金融市場之外。目前白宮正在研究打擊中國的新方法。

美國政府愈來愈公開地採取措施，尋求削弱中國對全球科技和電信行業的影響力。圖為一名行人走過中國電信5G正式商用的廣吿展板。（新華社）

據英國路透社6月12日報道稱，在一封日期為6月11日的信函中，名為「當前危險委員會：中國」（CPDC）的團體敦促美國財長努欽採取行動，因為參議院最近的一份報告發現，美國對在美運營的中國國有電信公司存在監管不足。

美國總統特朗普下令成員包括姆努欽（Steven Mnuchin）的一個金融市場工作組研究在美國上市的中國公司，以保護美國投資者。華盛頓的中國鷹派人士擔心，投資中國公司的美國投資者容易受到不可預見風險的影響，因為他們不像美國公司一樣受到審計和披露規則的約束。

成員還包括對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）的CPDC在信中指出，參議院報告中點名的中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司（0762）和信通電話美國（ComNet USA），以及去年被逐出美國消費市場的中國移動，利用美國資本市場幫助其所謂的「惡意活動」籌集資金。

文件敦促努欽的工作小組認定「中國公司可能無法在美國股票和債券交易所上市或交易……除非它們遵守所有相關的美國法律、會計準則和其他金融部門的規定。」