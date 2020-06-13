美國海軍陸戰隊擬在夏威夷設「瀕海作戰團」　下一步部署日本沖繩

美國海軍陸戰隊因應頻繁開展海洋活動的中國，有意重整架構，其中一環就是建立小規模具有快速反應能力的「海軍陸戰隊瀕海作戰團」（MLR），美國海軍內部人士稱，它會首先設於夏威夷，之後也會探討按次序部署在關島及日本。

日本共同社6月12日報道引述美海軍陸戰隊人士稱，最初將設於美國夏威夷，還探討依次部署於關島與日本。MLR預計被置於在日本沖繩有司令部的海軍陸戰隊第三遠征軍旗下，對衝繩基地負擔的影響備受關注。

美國海軍陸戰隊3月公布《部隊設計2030》（Force Design 2030）稱，將任務重點放在印度太平洋地區，創設MLR以令為海上和離島戰鬥做準備的體制變得完善。隨着截至2030年將隊員人數削減約1.2萬人，運輸機部隊也將減少，擁有的坦克將全部廢除。取而代之將轉換為增強機動能力高的導彈及火箭炮、無人機部隊的戰略。

共同社認為，美國海軍陸戰隊對於武裝漁民佔據離島等不到武力攻擊程度的「灰色地帶」戰略，還強調需要對抗的能力。雖然沒有點名，但凸顯了對強行開展東海及南海活動的中國的警惕感。

美國海軍陸戰隊司令伯傑（David H. Berger）3月發布《部隊設計2030》，在他看願景中，美國海軍不是一支與陸軍並駕齊驅的力量以及危機應變部隊，而是主要是為了阻止像中國般的、先進海軍強國的侵略。

據海軍陸戰隊介紹，MLR的特點是能在敵方導彈攻擊等抵達的範圍內與美海軍合作，進行機動應對。將執行分散部隊，確保反艦導彈等據點的「遠征前進基地作戰」。

據悉，今後計劃用3年的時間首先部署於夏威夷，對當地大部分部隊進行重整，實現海軍陸戰隊和海軍士兵總計1,800人至2,200人規模。之後打算推進也設置於日本及關島等太平洋地區的工作。