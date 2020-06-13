【美國大選】競猜拜登副手人選：沃倫賀錦麗抑或賴斯？

代表民主黨出戰總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）尚未公布副手人選。美聯社6月12日引述黨內人士報道，副手人選範圍已經收窄至六人，其中包括參議員沃倫（Elizabeth Warren）和賀錦麗（Kamala Harris），以及前國家安全事務助理賴斯（Susan Rice）。

知情人士拒絕透露名單其他人的名字，並指仍然有可能邀請其他人選提交文件進行審查。據指，拜登的審查委員會春季已經與多名女候選人對話，部份獲邀提交財政紀錄等文件。拜登曾公開或私人與委員會考慮的副手人選交流，不過尚未進行過正式的單獨對話。

拜登表明將挑選一名女性出任副手，並且面臨愈來愈大的壓力要由黑人女性擔當競選搭擋。除了賀錦麗和賴斯以外，顧問還有考慮黑人眾議員戴明斯（Val Demings）和亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms），以及拉丁裔的新墨西哥州州長格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）。

拜登出任副總統期間，曾與賴斯緊密合作。賴斯從未出任民選職位，但有豐富外交經驗，曾出任駐聯合國代表。賀錦麗則是唯一曾勝出州選舉的黑人，不過有黑人進步派對她曾出任檢察官的身份抱猶豫態度。至於沃倫近月與拜登則定期討論沃倫提出的進步派政策，拜登亦已經接納有關破產法的改革。

曾經是大熱人選的參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）則被指出任檢察官期間偏袒警員。雖然消息人士未有將克洛布徹排除，但基於近日的社會運動，克洛布徹不太可能出任拜登副手。