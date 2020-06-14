【新冠肺炎・疫情】全球逾775萬人染疫　巴西單日再增逾2萬人確診

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過775萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少42萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月14日上午7時33分，全球確診個案新增106,565宗，累計增至7,757,740宗。死亡個案新增3,292宗，累計增至429,161宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月14日上午7時33分，美國確診個案新增22,796宗，累計增至2,071,782宗。死亡個案新增678宗，累計增至115,347宗。美國已有逾2,304萬人接受檢測、逾55萬人痊癒。

德州和佛羅里達州的單日新增確診病例數均在本周錄得新高，而加州在5日亦創下單日新高，錄得3,593宗新病例後，本周數字維持在相近水平。

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非洲：據非洲疾病預防控制中心（Africa Center for Disease Control and Prevention）6月13日公布的數據，非洲確診病例新增8,659宗，累計增至225,105宗。死亡病例新增284宗，累計增至6,040宗。

世界衛生組織（WHO）6月11日指出，非洲之前從疫情開始至達到10萬宗確診病例，耗時98天，但從10萬宗再增至20萬宗，則僅花18天。世衛非洲地區區域主任穆蒂（Matshidiso Moeti）指出，非洲54個國家中有超過半數已開始出現社區傳播，並指這是「嚴重跡象」。

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聯合國：聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）6月12日在新聞發布會上表示，聯合國所有工作人員中，有953人感染新冠肺炎。大部分病例來自聯合國馬里多層面綜合穩定特派團（馬里穩定團，MINUSMA），這個團隊共有187名工作人員確診，其中2人死亡，45人痊癒。

韓國：中央防疫對策本部6月13日公布，截至當天零時，韓國新增49宗確診病例，累計增至12,051宗。該國當天沒有新增死亡個案，累計277宗。康復並解除隔離的病例累計10,691宗。

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新加坡：該國6月13日新增347宗確診病例，累計40,197宗。新增案例中，5宗屬社區感染，其他絕大多數與外籍勞工宿舍有關。

印度：據衞生部6月13日數據，該國新增11,458宗確診個案，再創單日新高，累計突破30萬宗，增至308,993宗，其中10萬宗是在過去10日增加。死亡個案新增386宗，累計增至8,884宗。印度累計個案數目已超越英國，成為全球第4多國家。

日本：東京6月13日新增24宗確診個案，累計5,497宗。當地的單日新增確診案例數連續3天超過20宗。

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俄羅斯：該國6月13日公布新增8,706個確診個案，累計增至520,129個。死亡個案新增114個，累計增至6,829個。康復案例新增5,271宗，累計274,641宗。

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）6月13日數據，該國新增348宗確診病例，累計增至186,022宗。死亡病例新增18宗，累計增至8,781宗。

墨西哥：該國衞生部門6月13日公布，新增確診個案3,494宗，累計增至142,690宗。死亡個案新增424宗，累計增至16,872宗。

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巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月13日新增21,704宗確診病例，累計確診850,514宗；新增死亡病892宗，累計死亡病例42,720宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國。

英國《衛報》引述巴西一個媒體聯盟的統計。它們在政府上周宣布不再公布累計確診數字後開始進行有關工作。根據它們的數據，巴西病歿個案新增843個，累計達41,901個，它已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

伊朗：衞生部6月8日公布，該國新增2,043宗確診病例，累計增至173,832宗。死亡病例新增70宗，累計增至8,351宗。康復人數累計136,360人。

英國：英國6月5日新增1,650宗確診病例，累計確診283,311宗。死亡案例新增357宗，累計40,261宗。