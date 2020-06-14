金與正稱與韓一刀兩斷　美國務院：對朝鮮感到失望

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正，6月13日暗示將拆除韓朝聯絡辦公室，並認為現在是與韓國一刀兩斷的時刻。韓國統一部翌日重申，韓朝應共同努力遵守雙方簽署的所有協定。美國務院則指，對朝鮮最近的行動和聲明感到失望。

韓朝關係：金與正6月13日暗示將拆除韓朝聯絡辦公室，並認為現在是與韓國一刀兩斷的時刻。圖為她2019年3月2日在越南河內出席活動。（Reuters）

美國國務院發言人在當地時間13日表示，對朝鮮最近的行動感到失望，敦促平壤避免挑釁，並恢復外交與合作。

青瓦台國家安保室室長鄭義溶14日與外交部、統一部、國防部及國家情報院，舉行國安會（NSC）常委會視像會議，探討當前朝鮮半島局勢及解決方案。

韓國統一部當日表示，韓朝應努力遵守其間雙方達成的所有協定，並就金與正的談話內容稱，政府認為當前的情況十分嚴重。

韓國國防部表示，國防部認為當前的形勢十分嚴峻。韓軍正在保持高度戒備狀態，並密切關注朝軍動向。

金與正13日發表講話顯露對韓國散佈反朝傳單的不滿。金與正稱，現在是與韓國一刀兩斷的時刻，並聲言將下一步行動的行使權交由朝鮮人民軍總參謀部，聲稱不久將來會看到無用的朝韓聯絡辦公室。

韓聯社報道，朝鮮人民總參謀部可行駛指揮軍事作戰的軍令權。金與正將該許可權交給總參謀部可被解讀為，金與正指示並批准軍方採取對韓軍事行動。