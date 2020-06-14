【新冠肺炎】夜店播毒？東京都單日確診新增47個　18宗涉歌舞伎町

日本東京都6月14日新增47宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例，是自6月11日「東京警報」解除以來連續4天單日新增至少20宗。47宗病例中有18宗跟「夜生活」的店舖有關，其餘29個病例中，有7宗跟曾發生集體感染的武藏野中央醫院有關，以及4宗與其他夜生活場所有關。

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東京都知事小池百合子同日指出，新增病例中有18宗是透過新設置在新宿區歌舞伎町的群體檢查證實。確診者中有人是牛郎店的員工。政府要求類似這種商戶的員工定期接受新冠病毒測試。

東京都政府6月11日解除「東京警報」，從12日零時開始，居酒屋等餐飲業者可以營業至凌晨零時，卡拉OK、遊戲廳、網吧及波子機店等店舖會重新營業。牛郎店及夜總會等有待客服務商戶、餐飲店和Live House亦計劃在19日起重開。

東京都14日新增47宗病例，是自5月5日以來單日確診病例再度超過40宗，亦是解除警報後連續4天單日新增至少20個病例。

東京12日新增25宗確診病例，當中13宗與牛郎店等夜店有關，在13日新增24宗確診病例，當中4宗來自歌舞伎町。