【一分鐘看世界】亞特蘭大示威、美國警暴修法、韓朝溝通中斷

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今天是6月15日星期一。仍有驟雨的一天，你需要知道的國際新聞：

示威如何走遠？

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員暴力執法後死亡，觸發美國各地有關反種族歧視，以及反警暴的示威。示威運動持續超過兩周，示威者試圖以不同方法保持運動勢頭亞特蘭大6月12日再發生非裔男子遭白人警員擊斃事件，引發民眾上街抗議及縱火。當地警察首長已經請辭，開槍警員亦被革職，事件會否助燃美示威之火？……（按此閱讀更多

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

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美警暴修法

黑人弗洛伊德在警察暴力執法中死亡，總統特朗普表示，他希望可以在大部分情況下禁止警方以鎖頸方式應付疑犯紐約州長科莫（Andrew Cuomo）6月12日就簽署一份改革警隊的法案，當中包括禁止警察鎖頸，違例者或會被判監15年

事發地點明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），市議會就在6月12日一致通過議案，要求以社區主導的公共安全系統取代警察局，然而所謂「解散警隊」是否真的令警察消失？……（按此閱讀更多

↓↓↓想了解其他地方的示威情況，請點擊放大觀看：

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韓朝溝通中斷

朝鮮中央委員會第一副部長金與正6月13日發表談話，稱韓國政府應對脫北者團體散發傳單不力，是時候「與韓國訣別」，甚至威脅動武，朝韓關係陷入自2018年的冰點。韓國統一部翌日重申，韓朝應共同努力遵守雙方簽署的所有協定。美國務院則指，對朝鮮最近的行動和聲明感到失望……（按此閱讀更多

美國大選「不正常」

大選年疫情之下，大家關心的似乎不再是誰贏誰輸，而是選民能否「正常」投票，以及這種情況是否在大選投票日重演。喬治亞州6月9日舉行初選，特朗普在2016年曾以5個百分點的優勢贏得該州。現如今該州人口結構的快速轉變，已是名副其實的「戰場州」……（按此閱讀更多

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