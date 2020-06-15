【一分鐘看世界】亞特蘭大示威、美國警暴修法、韓朝溝通中斷

今天是6月15日星期一。仍有驟雨的一天，你需要知道的國際新聞：

示威如何走遠？

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員暴力執法後死亡，觸發美國各地有關反種族歧視，以及反警暴的示威。示威運動持續超過兩周，示威者試圖以不同方法保持運動勢頭；亞特蘭大6月12日再發生非裔男子遭白人警員擊斃事件，引發民眾上街抗議及縱火。當地警察首長已經請辭，開槍警員亦被革職，事件會否助燃美示威之火？……（按此閱讀更多）

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

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美警暴修法

黑人弗洛伊德在警察暴力執法中死亡，總統特朗普表示，他希望可以在大部分情況下禁止警方以鎖頸方式應付疑犯，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）6月12日就簽署一份改革警隊的法案，當中包括禁止警察鎖頸，違例者或會被判監15年。

事發地點明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），市議會就在6月12日一致通過議案，要求以社區主導的公共安全系統取代警察局，然而所謂「解散警隊」是否真的令警察消失？……（按此閱讀更多）

↓↓↓想了解其他地方的示威情況，請點擊放大觀看：

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韓朝溝通中斷

朝鮮中央委員會第一副部長金與正6月13日發表談話，稱韓國政府應對脫北者團體散發傳單不力，是時候「與韓國訣別」，甚至威脅動武，朝韓關係陷入自2018年的冰點。韓國統一部翌日重申，韓朝應共同努力遵守雙方簽署的所有協定。美國務院則指，對朝鮮最近的行動和聲明感到失望……（按此閱讀更多）

美國大選「不正常」

大選年疫情之下，大家關心的似乎不再是誰贏誰輸，而是選民能否「正常」投票，以及這種情況是否在大選投票日重演。喬治亞州6月9日舉行初選，特朗普在2016年曾以5個百分點的優勢贏得該州。現如今該州人口結構的快速轉變，已是名副其實的「戰場州」……（按此閱讀更多）

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