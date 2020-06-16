歐盟「史無前例」關稅決定　打擊中國貼補出口商

歐盟6月15日以做出前所未有的、涉及關稅的決定，對抗中國對其出口商的補貼。

彭博社6月15日文章稱，歐盟15日首次針對一個家國向身在另一國家的出口商提供的援助。這些出口商所得的援助，被指扭曲市場。迄今為止，歐洲的此類關税僅針對出口商所在國提供的補貼。

這場糾紛涉及歐盟從埃及進口的玻璃纖維織物，這是一種工業產品，可用於從風力發電機到體育器材的所有領域。兩間埃及紡織品出口商分別是中國巨石集團有限公司（China Jushi Co., Ltd.）和中國恆石基業有限公司（China Hengshi Foundation Company Limited）。

圖為2018年8月28日在埃及蘇伊士運河之畔的泰達工業園區，埃及工人在巨石埃及生產車間內工作。（新華社）

埃及巨石（埃及）玻璃纖維有限公司（Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E）、恆石（埃及）玻璃纖維有限公司（Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.）總部位於中國埃及蘇彝士經貿合作區（China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone），該合作區是中國 「一帶一路」全球基礎設施發展計劃的一部分。

歐盟表示，巨石埃及和恒石埃及從中國和埃及政府獲得財務利益，這些援助以及對直接從中國運來的玻璃纖維織物的補貼，不公平地削弱歐盟成員國生產商，如以芬蘭為基地的Ahlstrom-Munksjo Oyj在歐洲市場的地位。

歐盟委員會在官方期刊中稱，包括位於比利時European Owens Corning Fiberglas SPRL，以及法國Chomarat Textiles Industries SAS在內的歐盟製造商，都受到「實質傷害」。

歐洲正在更努力去防範它們認為是擴張主義的中國商業政策，此次徵收關税的行為是一項平衡行動的一部分，與美國對中國經濟崛起同時又繼續存在於世界貿易組織所引發的擔憂。相比之下，美國政府採取迴避世貿組織的單邊行動以對抗中國，這引發了歐洲的批評。

根據WTO法律，歐盟在計算對這兩家公司的徵税水平時，可以考慮中國對巨石埃及和恒石埃及的援助。稅率是10.9%。

歐盟委員會是根據中國「一帶一路」倡議的總體政治意義，特別是蘇彝士經貿合作區的政治意義的背景，提出這一法律分析的。

歐盟委員會表示：「埃及和中國政府集中各自的資源，為在經濟貿易合作區生產的企業提供有利條件，給它們帶來了好處。」「通過如此密切的合作而彙集的資源為一個共同的目的服務，並使一個共同的受益人受益（巨石埃及和恒石埃及）。」

巨石埃及和恒石埃及是通過一家更大的中國母公司——中國建築材料集團（China National Building Material）聯繫在一起的。

作為6月15日同一決定的一部分，歐盟對原產於中國的玻璃纖維徵收分別由17%至30.7%不等的一系列反補貼稅。 出口到歐盟的中國產品5年稅率，則視乎個別中國公司而定。