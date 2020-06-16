【中印對峙】兩國外長會晤前　印度官員：不是要奪取中國領土

中印邊境拉達克地區的對峙還在繼續，除了軍方進行了談判，兩國外長也將舉行會晤。在兩國外長會晤前，印度高官6月14日温和表態。

印度聯邦交通部長加德卡里（Nitin Gadkari）6月14日在一次虛擬的集會上發表演講說：「我們要使印度變強，不是因為我們是帝國主義者。 我們從未試圖篡奪不丹的土地。我們不想奪取巴基斯坦的合法領土。 我們也不想奪取中國的土地。 我們只想要和平，友善和愛，」

他還說:：「不論在於納薩爾毛派（編按：自稱毛派的遊擊隊，中國歷來都不予承認）還是恐怖主義（的應對），我們肯定是自豪的。 我們的內部和外部邊界都是安全的。 我們勇敢的士兵正在保護我們的國家。 這個國家在過去5年中見證這兩種情況的變化。它在過去50至55年都沒有。我們可以實現內部和外部安全，是由於我們對此優先應對。 這是我們最大的成就。」

中印邊境糾紛一直是阻礙兩國關係發展的大難題。（Reuters）

他舉例說，印度從未試圖奪取不丹的土地。甚至在1971年贏得與巴基斯坦的戰爭之後，印度還幫助孟加拉國建立了一個獨立的政府。

他還強調說：「我們沒有奪取一寸土地。我們不想要巴基斯坦或中國的土地。我們想要的是和平、友好和愛，想要一起合作。」

中俄印外長 6月22日開會

加德卡里這番表態發生在中印外長會晤前夕。據《印度斯坦時報》6月13日報道，中俄印外長6月22日舉行視頻會晤。不過報道也指出，這次會晤已經籌備了一段時間，與中印兩國邊境部隊在實際控制線(特別是拉達克地區)的緊張對峙中加劇的緊張局勢沒有任何關係。

報道稱，這也將是實控線沿線的對峙公開以來，印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）和中國外交部長王毅的首次會晤。

與此同時，據《印度時報》6月15日報道稱，為了解決爭端，印度和中國在拉達克東部的加勒萬河谷（Galwan Valley）地區和溫泉（Hot Springs，中國稱基阿姆溫泉）繼續舉行旅指揮官和營指揮官級別的會談。

據悉，印度與中國部隊5月5日和9日在拉達克地區班公錯湖（Bangong Tso）及錫金中印實控線一帶發生互毆、丟擲石塊等大規模鬥毆後，雙方談判破裂，中國又增兵5,000人到拉達克班公錯湖、代姆焦格（Demchok）和加勒萬河谷（Galwan valley）等地的4、5個衝突對峙點。在雙方達成協議的框架內，錫金北部的糾紛在當地得到解決，而在拉達克東部的糾紛卻遲遲得不到解決。

中印雙方在舉行更多的談判以緩解局勢，雙方也從多個對峙地點將軍隊後撤，但是班公錯湖地區的對峙仍在繼續，是最大的難題。