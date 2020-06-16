前駐港總領事吳若蘭　將任英國駐華大使

英國政府網站6月15日公布，曾任英國駐香港及澳門總領事的吳若蘭（Caroline Wilson）被任命為英國駐中華人民共和國大使，接替現任大使吳百納女爵士（Dame Barbara Woodward）。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）根據外交大臣的建議批准她成為候選人後，英女王任命新大使，吳若蘭計劃9月開始其任期。

吳若蘭表示：「在這個關鍵時刻，我被任命代表英國出使中國，這是一個絕佳的機遇。作為世界主要經濟體和國際社會的主要成員，英中兩國必須攜手發展我們的夥伴關係。 我期待着回到中國，並推進兩國關係繼續向前。」

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）表示：「現在是英中關係的一個非常重要的關頭，我們同時面臨着機遇與挑戰。吳若蘭是一位傑出的外交官，她將幫助我們繼續前行。」

吳若蘭被任命為新一任駐華大使。（英國政府網站截圖）

2012年任駐港總領事

吳若蘭在取得律師資格後加入英國外交部。1997年至2000年，她在北京師範大學完成普通話培訓，之後在英國駐北京大使館擔任她的首個駐外的職位。

她在2001年被派駐英國駐布魯塞爾歐盟代表處，並於2004至2006年擔任英國外交大臣的私人秘書。

吳若蘭隨後被借調到內閣辦公室歐洲秘書處擔任副司長。2008年至2012年，她在英國駐莫斯科大使館擔任公使銜參贊。

2012年她接替奚安竹（Andrew Seaton）擔任英國駐香港及澳門總領事，至2016年為止。她返回倫敦後，2016年至2019年她被任命為英國外交及聯邦事務部的歐洲司司長。