日本追加預算補貼供應鏈回流　日媒：北京表示關切

共同社6月15日引述日本政府相關人士透露，日本政府因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，在2020年度第一次補充預算提出補助金制度，促進供應鏈生產據點重返國內，中國政府曾表示關切。

新冠肺炎疫情期間，日本政府擬通過資金補助計劃轉移供應鏈，此舉被指主要針對的是在華供應鏈。（AP）

報道指，中國警惕日本跟隨美國總統特朗普（Donald Trump）政府的「去中國化」而動，導致工廠企業從中國撤離。報道形容，事件反映中方在與美國的經濟霸權之爭中緊繃神經的實際狀態。日方解釋，「並不是針對特定國家的政策」。不過美國則視為對華政策。

補助金制度列明，對於生產據點集中在海外的產品和零部件材料，以及依賴進口的重要產品和零部件材料，若在日本國內建設生產據點，就對設備引進費用最多補助四分之三。2020年度的相關預算達2200億日元。

相關人士透露，第一次補充預算4月底通過後，中方曾詢問日方「制度的主旨是什麼」，並表示關切稱，「是不是促進生產據點從中國移出」。據稱中方亦向部分日企查詢。

對於補貼制度，美國政府曾向日方表示歡迎，指「有利於強化日美的供應鏈」。共同社認為，中方或許是得知有關信息，表達警戒。