【中印對峙】兩軍衝突3名印度軍人死亡　胡錫進：中方有傷亡

印度軍方6月16日發表聲明稱，中印士兵6月15日再次發生衝突，印度方面有三人死亡，包括一名軍官和兩名士兵。《環球時報》則有記者轉載消息指，中方解放軍有5人死亡、11人受傷，但該報之後也表示，未能確認有關消息。

印軍16日發聲明表示，在加勒萬河谷（Galwan Valley）局勢降級的過程中，15日晚上發生一場暴力對峙，造成人員傷亡。

美國傳媒News18引述消息指，中印兩方都有人員受傷。這是兩國衝突數十年來首次出現人員死亡。 迄今為止，雙方僅在1962年爆發一場戰爭，當時印度慘敗。

傳解放軍5死11傷

《環球時報》有記者轉載消息指解放軍有5人死亡11人受傷，雙方並無開火。不過《環球時報》透過官方社交媒體帳戶澄清，未能確認有關消息。總編輯胡錫進指，中方也有傷亡。

No bullets were fired. It is hand-to-hand combat... https://t.co/QEZCM49BUH — Wang Wenwen (@WenwenWang1127) June 16, 2020

Based on what I know, Chinese side also suffered casualties in the Galwan Valley physical clash. I want to tell the Indian side, don’t be arrogant and misread China’s restraint as being weak. China doesn’t want to have a clash with India, but we don’t fear it. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) June 16, 2020

兩國高級軍事官員目前正在會場舉行會議，以緩和局勢。《印度斯坦時報》引述兩名高官報道，印度和中國軍方代表團6月15日於東部拉達克（Ladakh）實際控制線（Line of Actual Control ）沿線的兩個地點舉行談判，包括加勒萬（Galwan）地區的准將級談判，温泉區（Hot Springs）的上校軍官會晤。