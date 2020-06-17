韓國再籲朝鮮遵守軍事協議　揚言嚴厲應對軍事挑釁

朝鮮邊境的開城工業區6月16日冒煙和傳出爆炸巨響，韓國統一部證實，朝鮮在當地時間下午2時49分炸毀韓朝聯絡辦公室大樓。韓國國防部6月17日重申，韓朝都應遵守《九一九韓朝軍事協議》，若朝軍發起軍事挑釁，韓軍會嚴厲應對。

根據韓朝的軍事協議，雙方同意停止於包括非軍事區在內的對峙地域之軍事敵對關係。圖為2018年4月11日，韓國士兵在板門店非軍事區站崗。（Getty Images ）

韓國國防部表示，韓方的基本立場是，為實現韓半島和平和防止出現偶發性軍事衝突，韓朝應遵守《九一九韓朝軍事協議》。有韓國軍方人士透露，如朝鮮在邊境地區重啟軍演和射擊訓練，並在非軍事區重新部署哨所，韓軍只好採取相應措施，屆時軍事協議就會失效。

朝鮮人民軍總參謀部發言人揚言，朝方會在金剛山旅遊區和開城工業園區部署團級部隊和火力連隊，並重新部署根據韓朝軍事協議撤除的非軍事區哨所。朝軍將戰線警戒級別升級為一號戰鬥級別，也會在邊境附近地區重新啟動軍事演習。

韓國總統文在寅與朝鮮領袖金正恩於2018年9月18日至20日進行第三次韓朝峰會，雙方簽署《平壤共同宣言》，宣布戰爭狀態結束。《九一九韓朝軍事協議》是《平壤共同宣言》的附屬協議，作用包括落實2018年4月簽定的《板門店宣言》的軍事領域共識，兩國停止於包括非軍事區在內的對峙地域之軍事敵對關係。

想了解韓朝關係自2018年以來的變化，請點擊放大觀看：

+ 21 + 20 + 19

近日朝鮮領袖金正恩的妹妹金與正因有脫北者向朝鮮散發反朝傳單，而炮轟韓國政府。金與正更威脅要撤銷與韓國簽定的軍事協議。