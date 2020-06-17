【新冠肺炎・新聞教室】地塞米松被指可救重症患者　這藥是什麼？

英國牛津大學6月16日發表研究報告，指藥物「地塞米松」（Dexamethasone）可以有效降低新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）重症患者的死亡率，被稱之為重大突破。地塞米松是什麼？為何會稱之為重大突破？

圖為盒裝地塞米松的例子。地塞米松被廣泛用於治療炎症的症狀，其中包括哮喘及風濕疾病。（Getty）

地塞米松是皮質類固醇的一種，在1957年首次合成。地塞米松普遍使用在治療包括風濕性疾病、皮膚病、哮喘等等，也會配合抗生素治療結核，製成眼藥水在眼科手術後使用等。

地塞米松的最大功效是其消炎作用，藥物能有效緩解各類炎症。藥物機理包括阻礙特定白血球前往發炎位置，同時改變身體免疫反應，達到消炎效果。同時藥物亦被用於治療癌症使用，防止化療期間某些副作用發作。

英國牛津大學的發現，指地塞米松能有效降低重症患者的死亡率。肺炎會令肺泡充滿液體阻礙換氧，地塞米松被指能有效紓緩肺炎症狀，從而降低死亡率。

但由於地塞米松作用主要是紓緩肺炎症狀，一般輕症患者服用此藥無特別效果。

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地塞米松的一個最大特色是非常便宜（即使美國每劑僅6美元），且在全球大部分地區均有存貨，意味藥物可廣泛在全球使用，降低死亡患者數目。

然而需注意是，過去SARS、中東呼吸綜合症（MERS）爆發期間，皮質類固醇同被用於治療患者，但許多研究指出藥物未有重大作用，甚至會出現癒後問題。牛津團隊亦表示需要進一步研究及收集數據，才能確認研究結果的有效性。