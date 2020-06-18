【美國大選】博爾頓新書：特朗普尋求習近平協助成功連任

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）準備推出新書，談及他在白宮的日子，當地多個傳媒6月17日刊登部分內容，他披露總統特朗普（Donald Trump）曾尋求中國國家主席習近平協調自己在11月大選可以成功連任。

《華盛頓郵報》、《紐約時報》及《華爾街日報》刊登博爾頓新作《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）的部分章節，他提到特朗普與習近平在2019年6月閉門會面時，前者將話題突然扯到美國總統大選，暗示中國的經濟實力，並懇求習近平可以確保自己連任。

博爾頓提到特朗普當時強調農民及中國採購美國大豆及小麥對選舉結果的重要性。

另外，博爾頓指，習近平在2018年12月的阿根廷二十國集團（G20）峰會與特朗普舉行晚宴時，稱希望可以與特朗普再合作6年，對方回應有聲音認為美國應該為自己廢除總統只有連任一屆的憲法規定。習近平認為美國有太多選舉，他亦不想背棄特朗普，而特朗普聽後亦滿意地點頭。

博爾頓（右三）在新書中提到，特朗普在G20與習近平舉行晚宴時，曾要求習近平協助自己可以連任。（Reuters）

除了美中關係，博爾頓在《華盛頓郵報》公開的章節中提到，特朗普認為出兵委內瑞拉是個「不錯」的方案。

白宮和特朗普暫時未有就有關內容作出回應，但美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）同日出席國會聽證會時指，稱特朗普向習近平求助的情節從來沒有發生過。