美港海底電纜計劃遇挫折　美國司法部建議改連接台灣菲律賓

美國司法部6月17日表示，美國外國投資委員會（CFIUS）轄下的特別電訊小組（Team Telecom）已正式向聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）否決跨太平洋海底光纖網（Pacific Light Cable Network，PLCN）連結香港的申請案，並建議改為連接台灣及菲律賓。

司法部的聲明指，建議否決這項申請，主要是出於國家安全考量，因為跨太平洋海底光纖網的重要投資方雖然是香港註冊企業，卻是中國第四大電訊商鵬博士電訊傳媒集團（Dr. Peng Telecom & Media Group）的子公司。

特別電訊小組亦進一步建議FCC批准連接美國與台灣、菲律賓的海底電纜申請，因為這部分主要是由Google與Facebook的子公司分別擁有及控制，中國並不具有所有權。

跨太平洋海底光纖網全長約1.2萬公里。（Facebook@Pacific Light Data Communication圖片）

FCC於4月8日曾批准Google母公司Alphabet Inc的要求，容許Google在未來6個月營運連接美國與台灣的跨太平洋海底光纖網，而Google則感謝FCC的決定。當時司法部的聲明稱，司法部與美國的其他機構，認為「批准一條直接連接美國與香港的電纜系統，將嚴重危害國家安全及美國的執法權益」。