美國防部：北京利用新冠肺炎　向華府發動「經濟戰」

新型冠狀病毒肺炎疫情仍然持續之際，中美關係緊張情勢也在加劑。美國國防官員又警吿稱，中國正在利用新冠肺炎疫情對美國發動經濟戰，試圖在醫療商業領域獲取更多的利益。

美國有線電視新聞網絡（CNN）6月16日報道稱，美國國防產品採購專家警吿，中國在利用新冠肺炎疫情危機導致一些公司急需資本的情況，獲得美國有戰略重要性的公司的股份。

報道提到，美國國防部2020年5月12日將1.38億美元的一個「快速啟動項目」（Project Jumpstart）合約授予ApiJect Systems America公司，用以協調未來疫苗預裝注射器（prefilled syringe）的生產。這家公司接洽的分包商包括2017年被中國武漢市的人福醫藥集團股份公司（Humanwell Group）收購的美國Ritedose醫療技術公司。

對此，美國防部發言人安德魯斯（Mike Andrews）表示，國防部了解ApiJect「正在同潛在的分包商洽談，但沒有理由認為ApiJect在做分包決定時會不履行主要合同的條件。我們將繼續與ApiJect密切合作，幫助向美國人民提供這些關鍵的注射設備」。

美國國防部負責採辦的副部長洛德（Ellen Lord）4月份時對媒體表示，「我們必須十分小心地對待我們的一些敵對國家對我們發動經濟戰，後者已經進行一段時間了」。

CNN還援引一位國防部官員的話說，「國防公司比以往更需要資金時，我們正在密切關注中國正在利用新冠肺炎疫情的任何迹象」。

6月7日，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在霍士新聞網絡中說，中國利用疫情大流行推進本國的戰略利益。

中國外交部發言人華春瑩則在6月9日在例行記者會上表示，中方奉勸納瓦羅收起推責這套伎倆，否則只會進一步地自取其辱，讓人認清他撒謊成性的本質。