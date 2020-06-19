【一分鐘看世界】中美閉門密會、新書盡爆白宮內幕、印度反華情緒

今天是6月19日星期五。在大致天晴的一天，你需要知道的國際新聞：

中美高層密會7小時

遭中方形容為「人類公敵」的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的「夏威夷密會」結束，會面長達7小時，雙方話題包括新冠肺炎疫情、香港、中美貿易協議、新疆、台灣等，但外界更留意到中方外交部的聲明，隻字未提蓬佩奧說什麼，且在兩人會面期間，美國總統特朗普（Donald Trump）則簽署維吾爾人權法案，制裁涉及打壓維吾爾族人士的中國官員。

分析認為，從會晤不對記者開放，行程高度保密，且在美軍基地舉行，會晤後不舉行記者會，不公佈任何照片，都能看出雙方的裂痕和分歧之大，美國主管亞太事務的官員承認，兩國關係整體處於緊張階段……（按此閱讀更多）

博爾頓新書「花生指數」爆燈

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）即將出版的新書《事發之室：白宮回憶錄》率先向媒體公開部份內容，已經引發一場風波，該書大爆特朗普曾向中國國家主席習近平「求助」，希望對方幫助自己連任，又提到特朗普認為新疆再教育營是正確、曾記錯六四年份、曾稱不想介入香港反修例示威等，白宮方面否認博爾頓所寫的大部份內容，又使用絕招希望阻止該書出版……（按此閱讀更多）

點圖瀏覽新書封面、內頁及部分已曝光的爆炸級內容 不少與香港及六四有關：

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印度反華情緒升溫

中印爆發邊境衝突造成多人死傷，引發兩國近數十年來最嚴重的軍事危機，甚至出現經濟報復。民族主義情緒高漲的印度，國內反華聲音愈來愈大，民間提倡「印度經濟圈」，發起行動抵制中國貨，「#BoycottChineseProduct」（抵制中國貨）成為網絡熱話，又有部長要求禁止餐廳賣中菜。但兩國貿易關係密切，要徹底撇清關係也許是說易行難……（按此閱讀更多）

美國競選集會隱憂

美國多個州分疫情升溫，6月16日加州、德州及佛羅里達州新增病例均突破2,000宗，其中加州病例更高達4,179宗。捲入網上散播仇恨爭議的總統特朗普（Donald Trump）正準備重啟競選集會，引來對手拜登抨擊是讓民眾冒險，美國頂級傳染病專家福奇就稱他「當然」不會去……（按此閱讀更多）

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特朗普揚言「割席」

美中關係持續緊張，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）指與中國「脫鉤」不太可行，但特朗普則大唱反調……（按此閱讀更多）

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