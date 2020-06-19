【新冠肺炎・疫情】美逾218萬人染疫　加州佛州單日確診再創新高

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過845萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少45萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發佈的即時統計數據顯示，截至北京時間6月19日上午7時33分，全球確診個案新增103,130個，累計增至8,453,080個。死亡個案新增3,561個，累計增至452,520個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發佈的即時統計數據顯示，截至北京時間6月19日上午7時33分，美國確診個案新增24,586‬個，累計增至2,187,876‬個。死亡個案無增加，維持在118,381‬個。死亡數字已超越在第一次世界大戰中陣亡的美國將士人數。美國已有逾2,540萬人接受檢測、逾59萬人痊癒。

隨着美國多州重啟經濟和放寬防疫措施，加州和佛羅里達州在18日的單日新增確診個案均創新高，分別錄得4,084‬個和3,207‬個。

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澳洲：澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）6月17日表示，有可能至2021年才解除邊境管制，但國際學生及其他長期居澳的人可能獲放寬入境規定。

智利：衞生部6月18日公布，該國確診個案新增4,475宗，累計增至225,103宗。死亡個案新增226宗，累計增至3,841宗。

埃及：衞生部6月18日公布的數據顯示，埃及境內新增確診病例1,218宗，累計50,437宗，超過5萬宗。死亡病例新增88宗，累計1,938宗。新增康復病例387宗，累計13,528宗。

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巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月18日新增22,765個確診病例創新高，累計確診978,142宗；新增死亡病例1,238宗，累計死亡病例47,748宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國，並已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

泰國：總理府副發言人黛素麗（Traisulee Traisoranakul）6月15日表示，泰國擬針對新型冠狀病毒肺炎控制得當且與泰國達成雙邊協議的國家實施「安全旅遊圈」計劃，初期可能每天允許1000名外國遊客入境。

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韓國：中央防疫對策本部6月18日公布，截至當天零時，韓國新增59宗確診病例，累計增至12, 257宗。死亡病例新增1宗，累計280宗。康復並解除隔離的病例累計10,800宗。

印度：衞生部6月18日公布，該國確診個案新增12,881宗，創單日新高，累計增至366,946宗。死亡個案新增334宗，累計增至12,237宗。

德國：西部一間位於北萊茵—威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）的居特斯洛市（Guetersloh）的肉類加工廠出現新群組感染，截至6月17日，逾1000名員工接受病毒檢測，當中約660人確診。

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