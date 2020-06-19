【中美關係】特朗普：或與中國完全「脫鉤」

美國總統特朗普（Donald Trump）6月18日再於Twitter提到美中關係，揚言考慮與中國完全「脫鉤」。

特朗普於Twitter留言，指「不是貿易代表萊特希澤的錯（昨天在委員會），可能是自己沒說清楚，但美國肯定有維持政策的選項，在不同的情況下，與中國完全脫鉤。」

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）17日出席參議院財政委員會聽證會時，表示期望中國會遵守首階段貿易協議承諾，在未來兩年購買價值2000億美元美國商品，並稱與中國「脫鉤」不是一個可行方案。

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

多間美國媒體17日披露前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）的部分內容，書中提到特朗普與習近平在2019年6月於大阪二十國集團（G20）峰會舉行閉門會面時，特朗普懇求習近平可以確保自己連任。

萊特希澤作供時，有議員要求他回應博爾頓提及的事件，萊特希澤說「完全不真實，從來沒有發生。我當時在場，我沒有那件事曾經發生的回憶。我不相信是真的，我不相信這曾經發生過。」

對於被指向中國「求助」，特朗普受訪時強調自己是對中國和俄羅斯最強硬的總統，並批評博爾頓是騙子。不過博爾頓18日回應，指特朗普不勝任總統一職，稱看不出對方連任有甚麼好處。