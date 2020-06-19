【港版國安法】英國駐華使館發文：有進一步分裂香港社會體系風險

中國全國人大5月底通過「港版國安法」，美國、英國等西方國家反對，中方則反指外國無權干預。英國駐華使館6月19日在微信公眾號發布《關於香港問題的更正說明》一文，羅列中方圍繞香港議題的近期言論，逐個陳述英國立場。 英方在文內稱，《中英聯合聲明》至今仍然有效，又表示新國家安全法違背中英聯合聲明，且有進一步分裂香港脆弱的社會體系的風險。

英國多次表明反對港版國安法，中英關係緊張。圖為約翰遜（圖）6月18日在倫敦迎接到訪的法國總統馬克龍（Getty）

英國駐華使館在文章內列出8段中方官員或官媒圍繞香港議題的言論，然後逐一講述英方立場，包括否認英國支持港獨，指出英國明確承認在一國兩制的框架下香港是中國一部分等。

英方：港版國安法違背中英聯合聲明

對於中方稱「香港事務是中國內政」的說法，該文章回應表示，為維護世界和平與安全，每個國家都應該尊重並支持國際法，新國家安全法違背《中英聯合聲明》內中國對國際社會的責任，又指《中英聯合聲明》保障香港的行政、立法和獨立司法高度自治，直至2047年。

文章又表示，新國家安全法有進一步分裂香港脆弱的社會體系的風險，因此，英方與其他國家一道敦促中國重新考量，為回歸和平和諧作出努力。文章內容表示，新國家安全法在《基本法》中不存在正當的法律依據，且違背了《中英聯合聲明》。

文章也提到，的確有一些香港民眾支持港版國安法，但並非所有人都支持，又引述調查稱，64%的香港民眾反對這項法律。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（AP）

否認組織抗議活動

對於「外國干涉引起了抗議活動」的說法，英國駐華使館在最新文章表示「有關英國或其他國家以某種方式組織抗議活動的說法是錯誤的。我們希望中國能與國際社會合作，守護香港繁榮發展，而不是做出虛假的指控。」

至於中國外交部曾指《中英聯合聲明》是歷史文件，不具備現實意義，文章回應稱，中英聯合聲明是在聯合國登記在案的具有法律效應國際條約，自1985年6月12日至今仍有效。

中方多次稱外國無權干預

在北京提出「港版國安法」後，西方多名政界人士批評中方，至於中國外交部則多次反駁指，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

七大工業國集團（G7）外長6月17日就港版國安法問題發表聯合聲明，要求中國政府重新考慮有關決定。中國外交部發言人趙立堅則在6月18日回應稱，對七國集團外長發表聯合聲明，對香港事務說三道四、指手劃腳表示強烈不滿和堅決反對。