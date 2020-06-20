朝鮮以牙還牙擬大規模散布反韓國傳單　韓方籲撤回計劃

朝鮮國營媒體6月20日報道，朝鮮正準備在韓朝邊境大規模散布反韓國傳單。韓國統一部其後回應稱對此感到遺憾，同時敦促朝鮮馬上撤回相關計劃。

朝鮮：為發起大規模分發傳單做準備

朝中社的報道指，所有年級的大學生都已經做好前往兩韓邊境派發傳單的準備。朝中社還稱「全國各地被激怒的人民正積極地向前推進，為發起大規模分發傳單做準備，去倒傳單，以懲罰那些甚至失去基本道德的韓國人。」

韓國統一部對此作出回應，該部門在一份聲明中指「朝鮮通過媒體公布他們計劃要大規模派發反韓傳單，這是相當遺憾的，我們要求它立即停止。」

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朝鮮不滿脫北者散布反朝傳單

這次事件源於朝鮮方面6月初起大力批評身處韓國的脫北者團體散布反朝傳單的行為。韓國脫北者團體「自由朝鮮運動聯合」5月31日曾在京畿道西北部的金浦市，用大型氣球向朝鮮散發50萬份傳單、50本手冊、2000張1美元紙幣和1000張記憶卡。

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正之後在6月4日透過官媒譴責脱北者是「垃圾」及「人類渣滓」等，並批評韓國縱容脫北者的行為，要求韓方採取行動。到了6月16日，朝方更炸毀位於邊境開城工業園區的韓朝聯絡辦公室。

圖為2010年7月韓國團體利用氣球向朝鮮方向散布傳單。（AP）

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