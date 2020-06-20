【新冠肺炎】巴西破100萬宗確診　單日增5萬例創新高

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球繼續蔓延，巴西最新單日新增超過5萬宗確診，總數病例超過100萬宗，累計死亡人數4.9萬人。

單日新增5.47萬宗

巴西衛生部6月19日公布的疫情數據顯示，該國累計確診病例達到103.2萬例，成為美國之後全球第二個確診病例數超過百萬的國家。此外，巴西單日新增5.47萬宗確診病例，創疫情爆發以來的新高。

疫情向中小城市傳播

就疫情分布而言，巴西聖保羅大學、美國加州大學和英國牛津大學專家組建的新冠病毒監控平台近日發布報吿指出，從5月底、6月初起，巴西各州首府的新增病例開始減少，但疫情正在向內陸地區的中小城市傳播。全國遭感染的原住民已超過6,300人，一些部落中的傳統節日活動要取消。

為何疫情加劇？

巴西疫情情況在之前一週曾經趨穩定，令人以為可能已進入緩和期，但現時看來並非如此。就疫情反彈的原因，新華社引述里約熱內盧聯邦大學（Universidade Federal do Rio de Janeiro）病毒學家塔努里認為，疫情發展如此迅速的原因首先是缺乏清晰政策，各級政府的政策經常互相違背，讓民眾無所適從。

其次是巴西公共醫療體系多年來缺乏投資，設備陳舊，醫務人員嚴重不足。巴西衛生部的數據顯示，巴西全國公立醫院共有1.8萬張重症病床，私立醫療機構中有1.57萬張重症病床。但巴西70%人沒有醫療保險，無法去條件相對較好的私立醫院就醫，一切都必須依靠公共醫療系統。