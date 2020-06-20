美國反種族歧視風潮持續　強生停售淡斑美白產品

美國個人護理與藥業公司強生（Johnson & Johnson）6月19日表示，將不再販售一些本來以淡斑為賣點、卻被部分消費者用來當美白產品使用的貨品。

《紐約時報》報道19日報道，在亞洲和中東地區皆有面市的強生旗下品牌露得清細白系列產品（Neutrogena Fine Fairness）和可伶可俐清透凈白系列產品（Clear Fairness），將會自貨架上撤下。

美國媒體6月19日報道指，強生旗下品牌可伶可俐清透凈白系列產品會撤下貨架。（可伶可俐印度網頁圖片）

強生在公司聲明中表示：「（外界）過去幾周對話凸顯出，部分減淡黑斑產品表達出無暇或是白皙的肌膚更勝於你自身獨特的膚色」。強生表示，「這從來不是我們的本意——健康的皮膚就是美麗的皮膚」。

強生表示網站正在更新以移除相關產品連結，但商品可能在一段短時間仍然出現在貨架上。公司表示，將不會再生產或將生產線的產品對外付運。

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反種族歧視呼聲在美國持續高漲，一些涉及歧視或是非裔移民歷史的商標與品牌名稱，都面對或須改頭換面的命運。

高露潔棕欖公司（Colgate-Palmolive）18日表示，正在評估和改進旗下牙膏品牌「黑人牙膏」（Darlie）。百事公司（PepsiCo）17日表示停用煎餅糖漿及麵糊產品Aunt Jemima品牌。它的商標上有一名非裔女性臉孔。其他企業也開始重新審視旗下以非裔美國人作為商標的品牌，包括稻米食品Uncle Ben's、糖漿Mrs. Butterworth's和穀粉Cream of Wheat。