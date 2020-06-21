朝鮮無意更改散發反韓傳單計劃　傳持續派軍人往邊境哨所

朝鮮勞動黨統一戰線部6月21日公布，韓朝關係早已破裂，朝鮮無意更改散發反韓傳單的計劃。有韓國政府消息透露，朝方近日持續派軍人前往韓朝邊境的哨所工作。

有指朝方近日持續派軍人前往韓朝邊境的哨所工作。圖為6月17日，朝鮮軍人在韓朝邊境站崗的情況。（Reuters）

朝方重申，對韓散發傳單是根據全體人民的意願策劃，不會受到任何協議及原則的約束。朝鮮政府認為韓方批評散發傳單有違韓朝協議之前，應該反思是哪一方令情況發展到今日的地步。朝方直指韓朝協議已淪為一紙空文，韓方不應再討論，應換位思考，只有在受過朝方早前也經歷過的待遇後，才能理解朝方感到的厭惡。

朝鮮政府6月20日透過官媒表示，會製作大量反韓傳單，並對韓國散發該些傳單。朝方又公開一些照片，當中顯示朝方人員在一批印有韓國總統文在寅肖像的傳單上，撒上煙頭和頭髮。韓國統一部回應指，朝方的決定公然違反韓朝協議，對此表示遺憾。

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有來自韓國政府的消息指，朝鮮持續派少量軍人到韓朝邊境的哨所清除雜草及維修道路。據指，朝方每次都派最多5人的士兵團隊，帶同鏟及鐮刀等工具到非軍事區的哨所。早前朝方曾威脅，要在非軍事區重設哨站。

韓方認為朝方目前的舉動沒有異常，未能證明朝方已實行其軍事威脅，但韓方會持續監察。消息人士認為，只有當朝方派出的軍人數目已達「排級」（platoon level）的規模，才算是反常舉動，需要特別留意。