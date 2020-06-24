【中印衝突】印媒稱中國兩國邊境　秘密建成大型建築物

中印邊境對峙持續了1個多月，兩軍6月15日在加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發衝突。與此同時，印媒稱，原本局勢就緊張的班公湖區局勢也出現重大轉變。

印度《經濟時報》6月21日報道稱，隨着中國軍隊利用這6周時間加固防禦工程，班公湖的局勢發生了重大轉變。報道還強調，這些加固了的防禦工程或許很難拆除。

熟悉細節的人吿訴《經濟時報》，當所有的注意力都集中在加勒萬河谷時，中國人已經秘密地在班公湖的Finger 4和Finger 8之間建造了大型的、似乎是永久性的建築。

軍方的地面報吿以及新的衛星圖像顯示，中方5月初佔領該地區之後，實施了一個包括幾個新建築的大型建設工程。一個外觀像碼頭的建築出現在湖旁邊，沿着山脊線的防禦工事也被加固。

消息人士稱，所有這些建築都是在5月5日晚的衝突之後的1個多月的時間內完成的。5月5日晚，中國阻止一支印度巡邏隊穿越Finger 4地區，導致雙方士兵受傷。

印度安全部門擔心的是Finger 4附近高地上的新防禦工事將使得中國軍隊能夠控制整個地區，使印度軍隊難以在附近行動或巡邏。

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報道稱，Finger 4地區的湖濱已改造成被一個碼頭，有船棚和行政營地。印度通往該湖濱地區的通道已經被至少兩處設防建築封鎖。一條碎石路也已經建成。

消息人士說，新的建築將阻止印度軍隊穿越Finger 4沿湖彎道的任何可能性，而這是巡邏的傳統路線。此外，在Finger 4沿線的山脊上建造了一系列碉堡，這使中國方面能夠俯瞰指區印方一側，印方可能在中方的射程之內。

《印度時報》6月21日也報道稱，軍方消息人士表示，自5月初佔領班公湖沿線大約8公里地帶以來，中國士兵已經新建了數十個防禦工事和掩體。

這些消息人士也承認，中國軍隊還控制高地，主宰班公湖北岸Finger 4至Finger 8之間的區域。

《今日印度》6月18日就曾報道稱，印度軍隊正在努力確保加勒萬河谷衝突不會以任何形式轉移人們對班公湖的注意力。在拉達克（Ladakh）東部的4個對峙點中，中國在班公湖進行了最大軍事集結。