印度官員：解放軍死亡多印逾一倍　籲經濟傷害中國

中國和印度近期在位於拉達克有主權爭議的地區發生衝突，印軍20死76傷。印度交通部長V. K.辛格（V. K. Singh）6月20日表示，中國解放軍死亡人數逾40人，比印方多一倍；但他沒提供證據。這是印度首次就中國解放軍在這一輪衝突中的死傷回應。

《印度斯坦時報》6月21日發布V. K.辛格的訪問，這位曾任陸軍總司令的官員說：「如我們損失20人，他們那方被殺者多逾一倍。中國隱瞞數字。它在1962年（中印邊境戰爭）也是這樣，它不接受那些傷亡（事實）。」

V. K.辛格說中國軍人越境導致中印有「信任赤字」，而印度對中國引致本國軍人傷亡的回應，「第一件可做的是抵制中國商品，讓我們從這裏開始吧。 讓我們從經濟上傷害他們，接下來的事情就會發生。 戰爭以及使用武力永遠是最後手段。 如其他所有方法都失敗了那就訴諸這個方法。（印度） 有很多可用的方法。」

中國 《環球時報》總編輯胡錫進在微博就中國軍人在加勒萬河谷地區與印軍肢體衝突中的傷亡情況發文，稱中國人很關心，印度媒體也很關心，還有印度同行向他私下打聽。但中方為什麼沒有公布數字？據他理解，是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字進行對比，從而刺激兩國公眾的情緒。這是北京的善意。

他呼籲網民們相信中國政府和解放軍處理邊界問題的能力。不要聽信任何來自境外對中方傷亡人數的傳言。