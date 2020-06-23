【中印衝突】美專家稱華盛頓嚴重誤判　無意幫了中國一個大忙

對此次中印衝突，美專家認為，美印試圖聯手遏制中國的政策，有可能無意中促使中國在南亞的崛起。華盛頓試圖扶植印度成為地區霸主，招致印度南亞鄰國強烈反作用力。

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美國紐約政治風險諮詢公司Vizier Consulting總裁拉菲克（Arif Rafiq）6月16日在美國《國家利益》（National Interest）網站撰文稱，美國與印度一直試圖聯手在南亞地區謀篇佈局，以期遏制中國，但這種戰略有可能無意中促使中國在南亞的崛起。

2019年8月，印度政府取消了查謨（Jammu）和克什米爾（Kashmir）地區名義上的自治權，兼併了原本在印度憲法中具有一「邦」地位的爭議地區。美國對印度兼併克什米爾採取了默許態度。

外界認為，印方此舉是為了加強對克什米爾地區的控制。此舉引發巴基斯坦方面強烈反對，巴方認為印方此舉違背了聯合國決議和巴印之間的雙邊協議，將使兩國捲入戰爭。此後，兩國關係陷入緊張。

2019年10月31日零點起，印度查謨與克什米爾邦（印控克什米爾地區）正式失去自治權，將分解為兩個聯邦屬地「查謨與克什米爾」（Jammu & Kashmir）和「拉達克」（Ladakh），這兩個聯邦屬地直接由中央政府管轄。

拉菲克指出，新德里和華盛頓似乎都嚴重誤判北京會對2019年印度「吞併」克什米爾做出怎樣的反應。美國為新德里的單邊主義背書，試圖扶植印度成為地區霸權，但華盛頓這麼做的結果可能是無意中促成了中國在南亞的崛起。

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中國明確表示不能接受印度單方面修改國內法律侵害中國領土主權的做法。2019年8月6日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上說，印度「以單方面修改國內法律的形式，繼續損害中方的領土主權」。她指出，這一做法「不可接受」，也不會產生任何效力。

有分析稱，中印此次在拉達克爆發對峙與衝突，與印度2019年單方面改變印控克什米爾的特殊地位，有着密不可分的關係。

拉菲克在文章中稱，美國在南亞犯下了一個戰略錯誤，即縱容了印度最惡劣的本性。美國的政策制定者視印度為南亞並不蠻橫的強國，並對印度近幾十年在其境外開展軍事行動和執行單邊主義的行徑視若無睹。

但印度的很多鄰居，包括巴基斯坦、尼泊爾與斯里蘭卡等國卻與美國看法迥異，它們對印度歷史上的侵略行為仍記憶猶新。最後，它們求助於中國來平衡印度的影響力。

美國扶印抑中的行為改變了南亞的地區秩序，迫使南亞形勢朝着兩極對立的方向發展，其中，中國與巴基斯坦為一方，另一方則是印度和某種程度上的美國自己。

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