包括美國H-1B　特朗普將公布工作簽證新限制　料影響24萬人

美國總統特朗普6月20日接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，他會於當地時間21日或22日公布美國工作簽證新限制，包括供高技術僱員申請的專業性職業簽證（H-1B）。據估計，約有24萬想申請工作簽證的人會受新措施影響。

每年都有一批外籍人士持工作簽證到美國工作。圖為2020年3月15日，邁阿密國際機場乘客辦理手續的情況。（Getty Images ）

特朗普未有透露新措施的詳情，但形容決定會令很多人高興，美國人會感到滿意。他提到現已身在美國的特定簽證持有人不會受影響。

他說，一些大企業一直以來都需要安排特定員工來美工作，因此有機會獲豁免。

特朗普稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致一些公司關門大吉，國內失業率因此上升，美國正在應對這個問題。

除了H-1B簽證外，供公司內部調派人員申請的L-1簽證，以及供從事短期或季節性工作人士申請的H-2B簽證也會受影響。

美國政府每年會向約8.5萬人簽發H-1B簽證；2021年財政年度起，會先以抽籤的方法在第一輪抽出6.5萬名合資格本科生或更高學歷申請人。第二輪再抽出2萬名第一輪落選者及更高學歷者。

在申請人眾多的情況下，成功申請的機會本來就很低。有中國網民認為，即使美國政府做法有變，對它們影響不大。

對於香港人來說，除了商務／旅客簽證（俗稱B1／B2 Visa），我們跟中國大陸民眾一樣，最常申請的應是H1B簽證。在美國留學的外國學生，即使已獲美國公司聘用，還要進行簽證抽獎，「中獎者」獲得的就是H1B簽證。

美國《紐約時報》5月20日在報道中曾提及，約有36萬中國留學生在美國求學。惟印度《經濟時報》6月22日在報道中指出，近70%成功申請者都是印度人，可想而知能夠順利在畢業後與美工作的別國學生不多。

中國留學求職顧問機構Wall Street Tequila於2019年9月7日在知乎發文，稱每年能拿到H1B的中國學生比例卻一直維持在2至3萬人，只有5%的中國留學生能拿到H1B留美工作。

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