【中印衝突】印度允部隊可自由採必要行動　媒體分析局勢走向

印度總理莫迪（Narendra Modi）主持一場全體政黨對印中邊境流血衝突的表決大會，先是一句「無人入侵」有意要和中國化干戈為玉帛，怎料後來拋出短短十個字「武裝部隊有權自由行動」，令人擔心僵局會否惡化。

莫迪可謂千面佛，一場會議演繹了戰爭與和平。圖為6月17日，莫迪為印中衝突裏喪生的將士默哀。（印度新聞局官網）

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）當地時間6月22日引述知情的印度官員匿名透露，儘管加勒萬河谷流血衝突後，事態沒有因而升級，但中國人民解放軍仍在持續集結部隊和裝備待命。而印度軍方也在加強戰備狀態，以應對解放軍在新疆、西藏集結部隊的異動。官員還說，與此同時，兩國空軍正用防空系統密切監視彼此動向。

該報另一則消息引述兩位知情的高級官員6月21日透露，印度防長辛格（Rajnath Singh）當天在家中緊急會晤國防總參謀長和三軍司令、商討了一小時，命全軍待命、嚴防死守實控線（LAC），時刻準備應對中軍部隊來犯。

印度新德里電視台新聞網（NDTV）消息稱，莫迪6月19日連線全體政黨、召開印中邊境問題視頻大會時表態說：「印方授予武裝部隊自由行動權限同時，已通過外交渠道、向中方表明立場。印度想要和平和友誼，但保護主權至關重要。」（While we have given a free hand to our armed forces, diplomatically too we have made our stand clear to China. India wants peace and friendship but protecting its sovereignty is supreme）

耐人尋味的是，莫迪這句已公開的表態，被《印度斯坦時報》（Hindustan Times）在第二天6月20日單獨挑出「武裝部隊自由行動權限」十個字放大，引述兩位匿名印度軍官當天透露，莫迪就此還說，「隨着兩國交戰規則（ROE）變更，印度指揮官們若在實控線採取任何必要行動，再無限制。對ROE做出修改，是因為中方軍隊施行了殘暴的戰術。」

其中一人透露，莫迪補充說，印方20名將士在加勒萬河谷死亡後，印度軍方對兩國交戰規則（ROE）做出重大修改，指揮官們在實控線將有「完全的行動自由權力」使用一切可用資源，可以「根據突發情況決定戰術。」

莫迪表態被重新詮釋後，添加了重磅內容指，印度決定單方面修改兩軍維繫了45年的不開火協議。圖中地點在拉達克高速公路，印方正在運送軍備。（印度斯坦時報新聞網截圖）

對這番話，法國媒體引述印度北部前陸軍司令賈斯瓦爾（BS Jaswal）的解讀是，允許實際控制附近官兵在面對中國侵犯的「特殊情況下」使用槍支。

印度前北方軍區司令胡達（Singh Hooda）將軍也向法國媒體強調指，在6月15日流血衝突前，兩軍5月在邊境已經發生兩場肉搏戰，他認為，現在是改變之前的規則的時候了，從今以後，所有的爭端都應以更軍事的方式解決，而不是像街頭流氓一樣撕打。

媒體認為，這個信號是危險的，但尚未可知、這是否已經變成一道指令下達到前方部隊了。

雙方對實控線的模糊界定，更增加了這種危險性。法新社引述直到2017年在這一帶爭議地區擔任指揮官的迪尼（S. Dinny）上校稱，1962年印中戰爭後，實控線定義不清，並未統一標出，以至於雙方軍人常常指責對方越線，「雙方甚至沒有交換各自的地圖，給對方能夠清楚掌握另一方宣布主權領土邊界的機會，因此，實控線其實沒有界限。」

與此同時，法國媒體認為，龍象之爭發展到龍象之戰並非沒有可能——莫迪和中國國家主席習近平都是核大國領袖，而兩國對1962年之戰的結局都極為不滿。印度社會一直有着對1962年那場邊境戰爭失敗的痛苦記憶；中國方面則對那場「勝利的自衛戰」沒有取得實際成果，反而從實際控制線後撤二十公里一直耿耿於懷。

中印邊境拉達克現狀，請點擊放大觀看：

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中國軍事專家王雲飛也認為，莫迪講話無疑發出非常危險的信號，大大增加雙方從肢體衝突上升為交火戰勢的可能。而且對於莫迪最新的邊境衝突政策性表態，中方只能信其有，不會信其無。

《環球時報》總編輯胡錫進表態指，若印媒報道屬實，將嚴重違反中印兩國《關於在中印邊境實控線地區軍事領域建立信任措施的協定》。胡錫進6月22日Twitter推文提醒印方：「勸印度民粹主義人士必須要冷靜，中國本地生產總值（GDP）是印度5倍、軍費開支是印度3倍。勸君莫在邊境動軍火。和兩國軍事實力的差距相比，兩軍拳腳『功夫』的差距小得多。請愛護和平。」

Indian media reported that Indian army along the border with China had been given 「complete freedom of action」, including using firearms in 「extraordinary situations.」 If true, this is a serious violation of agreement, & the Indian side will pay a heavy price for any such action. pic.twitter.com/ukmIZIX9Mp — Hu Xijin 胡錫進 (@HuXijin_GT) June 21, 2020

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