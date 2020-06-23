路透社：中印軍事指揮官再開會討論緩和緊張局勢

中印軍隊自6月15日晚在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生暴力衝突以來，兩國進行了多輪軍事會談。路透社6月22日引述印度政府消息人士稱，雙方指揮官再次舉行會談，以緩解邊界緊張局勢。

消息人士透露，中印軍事指揮官在邊境實際控制線的中方一側開會，會議持續數小時，印度方面敦促中國撤兵，將士兵人數減至4月時的水平。

印度ANI通訊社同日報道，除了軍事級別的會談外，雙方亦計劃在外交層面上進行接觸，目前正在制定時間表，可能很快進行會談。

中印軍隊6月的加勒萬河谷衝突導致印度20人死亡，印度爆發反華抗議（點擊圖集瀏覽）

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在外交談判展開前，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）將於6月23日參加由俄羅斯召集的中俄印外長視像會議，而俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及中國外長王毅都會參與這場會議。俄羅斯方面聲明稱，三國同意應該透過俄、印、中三國機制（RIC）的體系互動取得重要共識。

6月22日，中國社交平台微博用戶「灬黑禮服灬」發佈了一則長達5分鐘的關於中印兩軍發生衝突的新視頻，但具體時間未知。（點擊圖集瀏覽）

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中印邊防部隊衝突觸發印度國內反華情緒，代表大約7000萬商戶的全國貿易商聯合會發起示威，要求政府抵制中國商品，並取消授予中國公司的合同。馬哈拉施特拉邦當局亦表示，將暫停三間中國公司總值 500億盧比的投資計劃。

（綜合報道）