新加坡總理李顯龍宣布解散國會　提前在7月10日大選

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）6月23日發表講話，建議總統哈莉瑪（Halimah Yacob）解散國會，以舉行大選。《聯合早報》報道，下屆大選投票日在7月10日，提名日定在6月30日。

李顯龍宣布，新加坡將舉行新一屆大選（新華社）

即將提早大選

李顯龍下午16時發表講話時，宣布建議解散國會。李總理也說，本屆政府的五年任期即將屆滿，根據憲法，本屆國會最遲須在明年1月解散，並在明年4月期限之前，舉行下一屆大選。

國會必須在其五年任期屆滿之前的任何時間解散，否則它將在任期屆滿時自動解散。因此，提名日和投票日將在6月23日開始的三個月內進行。

哈莉瑪總統之後接受李顯龍的建議解散國會，《聯合早報》報道，下屆大選投票日在7月10日，提名日定在6月30日。

「世代交替」大選

根據李顯龍的說法，他之所以呼籲提前舉行大選，原因是不能保證這次新冠肺炎疫情會在現任政府明年4月任期屆滿時結束。但另一方面，其實有關新加坡提前大選一事傳出已久，在野黨派國人為先黨、人民力量黨、革新黨與民主進步黨等已早在1月決定籌組聯盟，提前備戰。

外界形容這次大選是「世代交替」，並估計由李顯龍一手提拔的副總理兼財政部長王瑞杰將會接棒。