朝鮮據報正拆除對韓國擴音器

朝鮮官媒朝中社6月24日報道，金正恩23日宣布暫緩執行人民軍總參謀此前提出的對韓軍事行動計劃。隨後，多家朝鮮宣傳媒體刪除譴責韓方的報道，並拆除在邊境地區安裝的擴音器。

朝鮮最高領導人金正恩6月23日主持會議並宣布延遲對韓軍事計劃。（朝中社）

據韓國政府消息人士6月24日透露，朝軍正在拆除設在江原道鐵原郡邊境地區的10多台對韓喊話擴音器。而6月21日朝鮮開始在邊境地區重裝對韓擴音器，此舉曾引發對朝鮮半島軍事緊張局勢升級的擔憂。

韓聯社注意到，朝鮮對外宣傳媒體「朝鮮的今天」、「統一的回聲」、「回聲」等網站在24日凌晨發布的13篇譴責韓國對朝發傳單行為的報道不到半天就全部被刪除。此外，勞動黨機關報《勞動新聞》及內閣機關報《民主朝鮮》等24日也未刊登任何有關傳單的報道。

朝鮮人民軍總參謀部發言人6月16日曾警吿稱將在金剛山旅遊區和開城工業園區部署團級部隊和火力連隊，重新進駐朝韓非軍事區哨所，在韓朝邊境重啟軍演，並積極支持對韓發傳單。

但金正恩於6月23日主持勞動黨第七屆中央軍事委員會第五次會議預備會議，決定暫緩對韓軍事計劃，朝鮮半島緊張局勢有望趨緩。而朝鮮所謂基本準備就緒的對韓發傳單計劃和在邊境對韓喊話是否會付諸實際行動還有待觀察。

韓聯社6月24日報道指出，這是金正恩執政以來朝鮮首次舉行的勞動黨中央軍委預備會議。以脱北者對朝發傳單為由，朝鮮近日切斷韓朝通信網絡並炸毀開城韓朝聯絡辦公室。金正恩做出暫緩軍事行動計劃的決定或旨在為升級的緊張局勢降温。

值得關注的是，從6月4日起，勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正親自出面加大對韓譴責力度，金正恩與金與正一人唱白臉、一人唱紅臉的「角色」分配引人矚目。