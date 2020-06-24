【新聞背後】新加坡第一家庭兄弟不和　對簿公堂與父親李光耀有關

新加坡總理李顯龍胞弟李顯揚確認加入在野前進黨。雖然未知李顯揚會否參加即將在7月10日舉行的大選，但兩兄弟在政壇上對壘已成定局。兩兄弟的決裂，源自父親李光耀的遺產，即故居的處置爭拗而起。

圖為6月23日，新加坡總理李顯龍在電視前宣布解散國會，提早大選。（Reuters）

李光耀是新加坡自獨立後的首位總理，也是在任時間最長的總理。李光耀成功帶領新加坡脫離馬來西亞獨立後，從窮困小國發展成今天被譽為亞洲四小龍，最出色的國家之一，被尊稱新加坡建國之父。

李光耀位於歐思禮路38號的故居，亦成為了這位建國之父的標誌。李光耀在2015年逝世後，他的故居處置引發了兄弟相爭，最終更使兄弟決裂。

李顯揚指責李顯龍違背父親拆除故居意願

2017年李光耀次子李顯揚及女兒李瑋玲，指責胞兄李顯龍違背父親遺願，未有拆除父親的故居。李顯揚更發出公開信，批評李顯龍有着強烈權力慾望，企圖保留父親的故居，轉化成自己的政治資本。兩人的爭拗愈來愈烈，最終對簿公堂。

根據李光耀的遺囑，他希望在逝世後拆除他的故居。在他逝世前他亦曾公開表示，不希望讓他的故居成為遊客勝地，稱這會成為國家的財政負擔。

目前李光耀的故居由李顯揚持有，並成為李瑋玲的居所。有關故居的官司亦正繼續進行，最新的發展是李顯揚的妻子林學芬被指在協助李光耀立遺囑時涉違反律師專業操守，未有迴避利益衝突，亦無向李光耀清楚解釋遺囑內容。2020年2月，新加坡法庭裁定林學芬專業失德罪成，林學芬已表明上訴。

圖為2017年6月，李光耀位於歐思禮路38號的故居，現由李光耀的女兒李瑋玲居住。（Reuters）

圖為6月24日，李顯揚接過前進黨秘書長陳清木交給他的前進黨黨員證，成為該黨一員。（Getty）

加入反對黨與兄長對壘

李顯揚2019年批評李顯龍帶領的人民行動黨已迷失方向，並支持由前國會議員陳清木成立的前進黨。新加坡國會原定在2021年1月到達期限，但李顯龍在6月23日表示，將提前解散國會並大選。

李顯龍現年68歲，他曾表示新加坡不應該有一位超過70歲的總理，外界認為他會在這次大選後，交棒予副總理兼財政部長王瑞杰接任。

隨着前進黨宣布參加大選，李顯揚加入前進黨，且會否參加大選備受關注。兩兄弟的對壘由法庭轉往政壇，大選的結果備受外界注目。