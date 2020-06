美媒：中美走向「離婚」　促北京反思為何失去華府

因為貿易戰以及新冠肺炎(COVID-19)等一系列問題,中美關係每況愈下,美國《紐約時報》6月23日刊出評論文章稱,兩國準備「離婚」了。文章作者是該報專欄作者、曾奪普立茲獎的弗里德曼(Thomas L. Friedman)。

《紐約時報》6月23日刊發題為《美國和中國走向離婚》(China and America Are Heading Toward Divorce)的文章稱,如今中國在美國的地位比1989年天安門事件以來的任何時候都要低。就算中國從美國多買一些大豆和波音飛機,也解決不了北京在美國的問題。中國人真正應該問自己的問題,不是誰會成為美國的下一任總統,而是:「誰讓中國失去了美國?」

文章稱,因為真正的故事是,美國和中國準備離婚了。離婚文件上只會寫離婚理由是「不可調和的分歧」。但事實不只如此。經歷了40年的「一對夫妻、兩種制度」的生活後,他們要離婚,因為中國做得太過,而美國的表現太糟糕。

文章強調,那是一段無意識的、兩者經濟在結合的時期。40年無意中的婚姻傷害了一些工人,但也使很多人受益,特別是消費者;這段關係還緩和了世界上最強大的國家與最重要的新興大國之間的天然競爭,使它們能在全球問題上合作,比如應對氣候變化和2008年後的經濟危機。這40年無意識的結合已經結束了。我們還會繼續進行貿易,繼續進行外交接觸;遊客們還會來來往往;美國企業還會繼續經營龐大的中國市場,因為它們必須生存下去。

這段關係今後的質素會受到更多限制、機會將受到更多限制,這段關係將充斥有意識的懷疑,以及對其隨時可能破裂的擔憂。與過去40年相比,這感覺就像離婚一樣。「雙方都在說,『我們受夠你們了』,」安可顧問公司(APCO Worldwide)大中華區主席麥健陸(Jim McGregor)說。正如特朗普(Donald Trump)本周在Twitter發文所說的那樣,美國可以選擇「與中國徹底脱鈎」。

文章稱,但是,雙方不應受到同樣程度的指責。自從2012年以來,兩國關係在穩定地走下坡,中國在一系列廣泛的問題上做得太過火了。