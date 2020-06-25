【新冠肺炎．疫情】美國26州新增個案續上升　加州佛州創單日新高

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過939萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少48萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月25日上午7時33分，全球確診個案新增129,989個，累計增至9,394,558個。死亡個案新增3,477個，累計增至481,078個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月25日上午7時33分，確診個案新增31,626個，累計增至2,378,648個。死亡個案新增704個，累計增至121,932個。美國已有逾2,856萬人接受檢測、逾65萬人痊癒。

美國有線新聞網絡（CNN）6月24日報道，當地至少26個州的新增確診個案較前一周上升，其中加州24日新增7,149宗個案，破單日紀錄；佛羅里達州疫情同樣嚴峻，24日新增5,551個案，創單日新高。

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英國：首相約翰遜（Boris Johnson）6月23日宣布放寬英格蘭地區的新型冠狀病毒（COVID-19）抗疫措施，從7月4日起，酒吧、餐廳、酒店、戲院、博物館及主題公園等設施會重開。夜店、美容院、泳池等室內場所則繼續關閉。當局警告疫情仍會持續一段長時間。

約翰遜亦宣布放寬兩米的社交距離至一米，但大前提是民眾須戴口罩，以及避免面對面而坐等，不過蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭則會維持兩米社交距離的指引。

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韓國：中央防疫對策本部6月24日公布，截至當天零時，韓國新增51宗確診病例，累計增至12,535宗。當日並無新增死亡病例，累計維持281宗。康復並解除隔離的病例累計10,930宗。

停泊釜山甘川港的俄羅斯貨船爆發集體感染，貨船最少16名船員確診。據指，貨船未有如實申報貨船健康狀況，俄羅斯也未有報通一周前下船的貨船船長確診，導致176名接觸者被緊急隔離。

澳洲：維多利亞省一名八旬老翁感染新冠肺炎死亡，為一個月內澳洲首宗死亡個案。省內累計死亡個案增至20宗，全國死亡個案增至103宗。

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巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月24日新增42,725個確診病例創新高，累計確診 1,188,631宗；新增死亡病例1,185宗，累計死亡病例53,830宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國，並已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

印度：衞生部6月24日公布，該國確診個案新增15,968宗，再創單日新高，累計增至456,183宗。死亡個案新增465宗，累計增至14,476宗。全國目前已有258,685人康復。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）6月24日公布數據顯示，德國確診病例新增587個，累計191,449個；死亡病例新增19個，累計8,914個。

新西蘭：衞生部6月22日公布，該國新增2宗確診個案，國內活躍個案累計增至9宗。所有個案均由海入輸入。新西蘭6月8日曾宣布國內已無活躍個案。

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