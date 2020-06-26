蘇格蘭格拉斯哥市中心酒店發生斬人案　傳至少3死

英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）市中心6月26日發生斬人案，英國廣播公司（BBC）報道，事件是在一間酒店的樓梯間發生，相信有3人死亡。警方表示一名男疑兇中槍，英國天空電視台引述消息稱，相信疑兇已經身亡。 英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，他對事件感到非常哀傷。

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男疑兇遭警員開槍擊中

涉事現場為西喬治街（West George Street）一帶，涉事酒店名為Park Inn，警方是在當地時間下午1時15左右抵達現場，並封鎖附近一帶。當地警方之後表示，一名男疑兇遭警員開槍擊中，另有一名警員受傷。

🔻警員到達現場並封鎖附近一帶🔻

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR — Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020

警方：已控制情況

警方又發表聲明稱，目前已控制情況，未有進一步威脅。有目擊者則表示，他看到有共有4人獲送上救護車。

英國首相約翰遜稱對事件感到非常哀傷。

Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and their families.



Thank you to our brave emergency services who are responding. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 26, 2020

英國數日前有斬人案 列恐怖襲擊

英國6月20日才剛發生一宗轟動的斬人案，在倫敦以西城鎮雷丁（Reading）一個公園發生，事件造成3死3傷。泰晤士谷警察局（Thames Valley Police）6月21日發聲明稱已將事件列為恐怖襲擊事件，並交由反恐警察局東南分局（CTPSE）接手調查。