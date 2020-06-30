【一分鐘看世界】全球疫情惡化邁新階段、印度的難題、馬克龍受挫

今天是6月30日星期二，來到本月最後一天，以下是這一天你需要知道的國際新聞：

疫情第二波「殺到」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）仍在多個國家或地區持續，一些國家確診病例數目在4月及5月期間有下降趨勢，因此已開始解除封鎖。惟不少國家在逐步重啟經濟後，確診個案有急升的跡象，除了韓國及以色列等已確認再度陷入第二波疫情，有些如美國及澳洲恐已面臨第二波疫情的旋渦。

以美國為例，其疫情正在逐漸升溫，每天新增確診患者數反彈上升。美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）6月28日警吿，該國控制疫情的「窗口正在關閉」。美國的第一波疫情尚未過去，重啟經濟活動正要讓病毒重新蔓延，一度實施的限制措施恐怕將前功盡廢。（按此閱讀更多）

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印度枱底下的壓力

中印軍人在加勒萬河谷地區在6月15日晚發生衝突，雙方都有軍官傷亡。然而隨着時間過去，以及印度陷於新型冠狀病肺炎疫情與蝗炎，有關的討論在印度媒體已不如衝突爆發後不久的多。印度針對中國抗議仍然持續，有關中、印增派軍力都邊境的報道每天都有，惟到6月下旬，中、印之間最大的經貿風波，可能仍在貨品清關層面上。而這場「枱面之下」的衝突，已經給印度相關產業人士帶來不安……（按此閱讀更多）

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馬克龍地選受挫

法國6月28日舉行地方選舉第二輪投票，推動環保的綠黨在選舉中拿下里昂（Lyon）及波爾多（Bordeaux），極右政黨國民聯盟（Rassemblement national）拿下佩皮尼昂（Perpignan），這是該黨自1995年來，首度掌控人口超過10萬的大城。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）率領的共和前進黨 （La République En Marche）表現欠佳，他將進行內閣重組的消息也不脛而走……（按此閱讀更多）

圖為法國總統馬克龍6月29日在巴黎愛麗舍宮舉行的氣候市民大會（Citizens' Convention on Climate）上發表演說。（AP）

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