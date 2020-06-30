【港版國安法】美國宣布停止向香港出口防衛裝備

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「港版國安法」最快周二（30日）通過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（29日）表示，即日起停止向香港輸出受管制的防衛裝備；對於可軍民兩用的相關科技，美國即將要求申領牌照才可出口到香港。

蓬佩奧在聲明中稱：「中國共產黨決定剝奪香港自由，迫使特朗普政府重新評估對港政策，美國被迫採取行動保護國家安全。我們已經不能分辨受管制物品是出口到香港還是中國內地，我們不能冒險讓這些物品落入解放軍手中」。

蓬佩奧表示，美國並不樂意採取這項行動，強調這是北京當局違反《中英聯合聲明》導致的後果，美國的行動僅針對政權而非中國人民；由於北京現時對香港實施「一國一制」，因此美國必須這樣做。

根據美國出口管制規例，中國內地和香港被視為不同的目的地。在某種情況下，美國對輸往香港的貨物實施簽證豁免，但對轉口輸往中國內地的相同貨物，卻要求商號持有美國個別出口簽證。

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（綜合報道）

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