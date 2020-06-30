【新冠肺炎】英國萊斯特市重新「封城」　約翰遜靠基建重振經濟

英國政府近日認為國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有緩和的迹象，打算放寬部分封鎖措施。惟萊斯特市（Leicester）最近確診個案數目回升，衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）6月30日宣布，萊斯特市需要重新實施封鎖措施。路透社報道，首相約翰遜（Boris Johnson）在同日公布50億英鎊（約478億港元）的基建投資計劃，以重振國家經濟。

夏國賢指，萊斯特市在過去一周內，錄得的新增確診個案佔全國新個案總數的10%。非必要的商店30日起關閉，大部分學生7月2日起停課，預料措施會持續至少兩周。政府允許英格蘭酒吧及餐廳於6月27日重開，但萊斯特市則不能放寬限制。夏國賢建議萊斯特市居民盡量留在家中，民眾如非必要也不要前往當地。

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路透社6月30日公開約翰遜的發言講稿，內容提到他決定透過投資基建來重建國家經濟，財政部長辛偉誠（Rishi Sunak）會於下周公布詳情。根據講稿，約翰遜會表明：「我們會建設、建設、再建設。」他把自己的抱負與1930年代美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）的新政相提並論。而約翰遜的新方案會投資於醫院、學校、道路及其他能夠支持就業的基建發展中。