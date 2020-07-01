【中印衝突】印媒：解放軍已越過實控線佔據多地　印度未及反應

印媒披露，解放軍已經在拉達克（Ladakh）東北部越過實際控制線（LAC）佔領多地，而這些地區幾十年來一直被認為是「印度領土」。因兩點原因，印度軍方未能及時做出反應。

據印度媒體「TheWire」7月1日報道，雖然印度政府諱莫如深，但衛星照片、印度官員聲明及多名印度國防領域專家稱，解放軍已經在拉達克東北部的北方分區（SSN），越過實際控制線建立了少量陣地。

解放軍已經佔領了班公錯湖（Pangong Tso）、温泉（Hot Springs）、加勒萬河谷（Galwan Valley）和德普桑平原（Depsang Plains）等地，而這些地區幾十年來一直被認為是「印度領土」，解放軍這種佔據並非一蹴而就。印度方面對此措手不及，毫無準備。

喀喇崑崙山脈在這個地區有兩個巨大的山脊。在錫亞琴冰川（Siachen Glacier）上，瑟爾多羅山脊（Saltoro Ridge）將印度和巴基斯坦軍隊分開。薩爾託羅山脊的東部是薩瑟山脊（Sasser Ridge）與北方分區。

印度正在拉達克東部與中國邊境附近修建兩條重要公路，以提供與印度軍方稱為北方分區重要前沿地區的連接。第一條是具有戰略意義的Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldi（DS-DBO）公路，連接印度最北的前哨道鬥拉特別奧里地（Daulat Beg Oldi）。

報道稱，如果解放軍成功在俯瞰戰略性的DS-DBO公路的各個位置穩固自己，它就有可能切斷印度在北方分區和鬥拉特別奧里地的通路。

解放軍還可能企圖通過中間通道發動持續進攻，以威脅印軍進入錫亞琴。這樣的進攻如果成功，將使巴基斯坦改善其該地區的境遇。

該媒體評論稱，雖然有許多問題可能促使中國這樣越界，但根本的事實是，就像巴基斯坦1999年在格爾吉爾（Kargil）讓印度大吃一驚一樣，今年5月，中國佔領了實控線以外的地區，令印度政治和軍事機構感到意外。

今年，由於 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的爆發，印度軍隊沒有調遣部隊。此外，印度軍隊的主要重點仍然是反恐行動和巴基斯坦。

當危機在北方分區發展時，這兩個因素可能限制了印度軍方做出迅速而有力地反應的能力。

該媒體稱，如果印度想在國際社會中坐上最高的位置，它就必須反省失敗，並建立一個強大的、反應迅速的情報結構，以挫敗外部威脅。